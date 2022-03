<strong>HBO Max</strong> inicia aquest mes de març amb una important llista d’estrenes. Una dels més destacades serà ‘El turista’, la nova sèrie protagonitzada per Jamie Dornan, que arribarà al catàleg de la plataforma de pagament el dijous 3 de març.

Dornan interpreta un home britànic que es troba al brillant desert vermell de l’interior d’Austràlia i és perseguit per un enorme camió cisterna que intenta treure’l de la carretera. Es desenvolupa una persecució èpica com el gat i el ratolí i l’home es desperta més tard a l’hospital, ferit, però sorprenentment viu. Amb l’excepció que no té ni idea de qui és. Amb despietats personatges del seu passat perseguint-lo, la recerca de respostes d’aquest home l’impulsa a través del vast i implacable interior del país.

Ple de girs impactants, sorprenents, divertits i brutals, ‘El turista’ està ambientada en un món poblat per personatges extravagants i enigmàtics i és una comèdia fora del comú marcada per l’acció d’alt risc. En el fons, no obstant, hi ha una història d’autodescobriment amb una bomba de rellotgeria oculta: a mesura que l’home comença a descobrir el misteri de qui era, també es veu obligat a preguntar-se qui és ara... i ràpid.

‘Lujuria’ (‘Lust)’ - Estrena - 18 de març

Una altra de les estrenes destacades d’HBO Max aquest mes de març és ‘Lujuria’ (Lust), que veurà la llum el 18 de març. Quan Anette, una investigadora de salut pública, fa un estudi titulat ‘El sexe és un camí cap a la salut’, ella i les seves amigues comencen a qüestionar la seva pròpia vida sexual. ¿Com és possible que el «pecat original» hagi sigut reemplaçat per noves realitats tan mundanes com el sexe rutinari, les carreres professionals, els fills, el matrimoni, el divorci i la lluita interminable per mantenir-se jove, en forma i sexi?

‘Nuestra bandera significa muerte’ - Estrena - 3 de març

Lleugerament inspirada en la història real de Stede Bonnet (encarnat per Rhys Darby), un aristòcrata que enmig de la crisi de la mitjana edat decideix abandonar la seva vida de privilegi per convertir-se en pirata. L’any és el 1717. La cosa no surt bé.

Altres estrenes