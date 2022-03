Netflix inicia el mes de febrer amb una important llista de tornades i estrenes molt esperades, entre les quals, la de ‘Érase una vez... pero ya no’, la nova sèrie dirigida per Manolo Caro i protagonitzada per Nia Correia (‘Tu cara me suena’, ‘OT 2020’) i Sebastián Yatra, que arribarà a la plataforma d’entreteniment l’11 de març.

La sèrie explica la història de dos amants que van ser separats tràgicament i que han de trobar-se en una altra vida per trencar l’encanteri que va caure sobre l’excèntric poble on habiten. Ara, en el present, l’arribada de dos turistes posarà en risc l’única possibilitat que tenen de trencar l’encanteri. ‘Los Bridgerton’ - Temporada 2 - 25 de març Una altra de les estrenes destacades de Netflix aquest mes de març la segona temporada de ‘Los Bridgerton’, que arribarà el divendres 25 de març. Aquests nous capítols segueixen Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el més gran dels germans Bridgerton i vescomte, mentre es disposa a trobar una dona adequada. Impulsat pel seu deure de mantenir el nom de la família, la recerca d’Anthony d’una debutant que compleixi els seus estàndards impossibles sembla infructuosa fins que Kate (Simone Ashley) i la seva germana petita Edwina (Charithra Chandran) Sharma arriben de l’Índia. Quan Anthony comença a festejar Edwina, Kate descobreix la veritable naturalesa de les seves intencions –una parella d’amor veritable no és una de les seves prioritats– i decideix fer tot el possible per aturar la unió. Però al fer-ho, els enfrontaments verbals entre Kate i Anthony no fan més que acostar-los, complicant les coses per a les dues parts. Altres estrenes 1 de març - ‘Los guardianes de la justicia’

3 de març - ‘Medianoche en el Pera Palace’, ‘He-Man y los Másters del Universo’

4 de març - ‘¿Sabes quién es?’

8 de març - ‘Guía astrológica para corazones rotos’ (Temporada 2)

9 de març - ‘The Last Kingdom’

11 de març - ‘El proyecto Adam’, ‘Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix’ (Temporada 4)

18 de març - ‘Golpe de suerte’, ‘Recursos humanos’, ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’

Pròximament - ‘800 metros’