Coincidint amb l’estrena de la sèrie ‘La edad de la ira’ (Atresplayer Premium), aquesta diumenge, 27 de febrer, la jove cantant Sila Lua ha avançat el seu pròxim senzill ’Tanta vida’, que serà la cançó original d’aquesta ficció que barreja el ‘thriller’ i el drama i que comença amb l’assassinat del pare de dos dels nois, un fet tràgic que porta a la reflexió.

La cançó de Sia Lua, que s’ha estrenat aquest dijous, reflecteix les emocions que viuen els protagonistes al llarg de la trama. L’artista de Vigo ha recollit en aquesta cançó els seus records pròxims de l’adolescència per narrar un viatge de descobriment, ple de dubtes però també d’esperança, en què la por, la ira i la confusió tan pròpies d’aquestes edats sucumbeixen a la recerca de llibertat i d’un mateix.

‘La edad de la ira’ és l’adaptació televisiva de la novel·la homònima de Nando López, que va quedar finalista en els Premis Nadal el 2010 i ja va per la 15a edició, i que aborda les complexitats socials i personals que afecten l’adolescència actual. Ha sigut dirigida per Jesús Rodrigo ('El Internado', 'Vis a Vis', 'Los Hombres de Paco’), i el repartiment està format per Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez, Carlos Alcaide i Eloy Azorín.

Música urbana, electrònica i experimental

Música urbana, electrònica i experimental Sila Lua (Vigo, 1997) és una artista i productora resident a Madrid. De tornada a la ciutat que la va veure créixer després de cinc anys vivint a Londres, juga inevitablement entre dos mons: la música urbana en espanyol i l’electrònica experimental anglosaxona.

La crítica ha dit d’ella que és «una diva marciana del nou pop fosc europeu». La seva cançó ‘Quiero llorar’ va ser destacada per la mexicana Julieta Venegas com una de les seves favorites del 2019. El seu posterior llançament, ‘De balde’, una tema bilingüe en gallec i espanyol amb versos prestats de la poeta Rosalía de Castro, va ser seleccionat per la revista ‘i-D’ UK com un dels millors del 2020. A finals d’aquell mateix any, va presentar ‘Via’, EP debut compost per cinc talls inspirats en arquetips femenins.

Després de l’èxit viral de les seves cançons ‘Nada’ i ‘Quiero llorar’, que formen part de la banda sonora de la quarta temporada de la sèrie ‘Élite’ de Netflix, i que ja acumulen més de quatre milions de ‘streams’ combinades (‘Nada’ va arribar al lloc 160 de les llistes globals de Shazam en la primera setmana d’estrena de la sèrie), i del llançament del seu single ‘Dímelo’, Sila ha sigut telonera d’artistes com Mala Rodríguez.

Ara està centrada en el seu primer àlbum, que veurà la llum aquest mateix any.