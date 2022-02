A la manera de ‘The Crown’, la popular, exitosa i en alguns passatges polèmica sèrie de Netflix, que narra les sis dècades del regnat d’Isabel II d’Anglaterra, la família reial de Suècia també serà la protagonista d’una nova ficció, segons han donat ha conèixer els responsables del projecte televisiu.

.

Produïda per l’escriptora sueca Asa Lantz, directora de la pel·lícula ‘Selma’ i produïda per la televisió nacional TV4, la ficció constarà en principi amb sis episodis, tot i que no es descarta una segona temporada en funció de l’acceptació de l’audiència sueca. El projecte, que, de moment, segueix sense títol, versarà sobre el regnat de l’actual monarca de Suècia, Carles Gustau XVI, que va ser coronat el 1973 després de la mort del seu avi, Gustau VI Adolf de Suècia.

En producció

Segons algunes fonts, la història començarà amb la mort de Gustau Adolf de Suècia, el pare de l’actual monarca, i la seva mort en un accident d’avió a Dinamarca el 1947. La sèrie reflectirà el trajecte del Rei de Suècia fins al seu ascens al tron, a més de la seva història d’amor amb la reina Sílvia.

La cadena de televisió s’ha mostrat orgullosa de poder dur a terme una ficció televisiva i de formar part d’un projecte centrat en la monarquia sueca. Els responsables del canal han assegurat que la sèrie, que es troba encara en fase de desenvolupament, pretén donar un punt de vista diferent sobre el monarca: «El nostre objectiu és crear un drama atractiu i modern de la més alta qualitat per al públic en general», asseguren.

Segons Josefine Tengblad, responsable de l’àrea de ficció de TV4, més que assemblar-se a ‘The Crown’, el projecte televisiu beurà més aviat del concepte de la pel·lícula ‘El discurs del rei’: «En el sentit que retrata algú que està sent preparat per convertir-se en una persona que no és», ha declarat.