Un dia més, la crisi en el Partit Popular ha obligat La Sexta a modificar la seva programació la tarda d’aquest dimarts, 22 de febrer. Dijous passat, quan es va conèixer el suposat espionatge a Isabel Díaz Ayuso, la cadena verda decidia suprimir ‘Zapeando’ per oferir en el seu lloc ‘Más vale tarde’ i mantenir informats els seus espectadors. Un moviment que ha tornat a repetir-se el dia d’avui.

El segon canal d’Atresmedia ha apostat per eliminar de la seva graella el programa de Dani Mateo per avançar l’arrencada del seu espai de política i actualitat. Iñaki López i Cristina Pardo han saludat els espectadors abans del previst a causa de les informacions que apuntaven que la dimissió de Pablo Casado com a president del PP era qüestió d’hores.

🔴 Todo parece indicar que asistimos a las últimas horas de Pablo Casado como presidente del PP. Arrancamos en directo con nuestra programación especial en @laSextaTV ▶ https://t.co/Wr0foCP5wV pic.twitter.com/snbRuhc0Yt — Más Vale Tarde (@MVTARDE) 22 de febrero de 2022

«Les últimes hores de Pablo Casado» i «Casado: decisió imminent» són alguns dels rètols que han pogut llegir-se en pantalla durant l’inici de ‘Más vale tarde’, que com de costum, ha comptat a la seva taula amb diversos analistes i experts en la matèria. Els presentadors també han xerrat amb rostres del PP com Andrea Levy.

La Sexta ha tornat a ser l’única cadena d’àmbit nacional que ha modificat la seva programació per estar pendent de l’actualitat. ‘Todo es mentira’ i ’Cuatro al día’ i ‘Ya son las ocho’ també han estat informant al minut sobre la situació que travessa el PP, mentre que Telemadrid ha emès un especial informatiu.