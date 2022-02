La gala dels Oscar d'enguany comptarà amb un trio de presentadores, conformat per Amy Schumer, Regina Hall i Wanda Sykes, segons diverses informacions publicades aquest dilluns per la premsa de Hollywood. El diari Variety ha estat el primer a avançar la informació, que posteriorment han confirmat altres mitjans especialitzats com The Hollywood Reporter i The Wrap, encara que l'Acadèmia de Hollywood no ha fet cap declaració sobre aquest tema. Així, la premsa de Los Angeles (EUA) s'ha avançat a una de les sorpreses millor guardades de la cerimònia, que la cadena ABC tenia previst anunciar el dimarts durant la programació matinal.

Segons Variety, la gala que produirà Will Packer estarà dividida en tres actes d'una hora, cadascun conduït per una presentadora. La intenció dels organitzadors és la de fer un espectacle més amè i àgil després de la cerimònia de l'any passat, que va registrar mínims històrics d'audiència amb un format reduït per la pandèmia del coronavirus i un guió a càrrec de "Steven Soderbergh".

D'altra banda, els Oscar van anunciar aquest dilluns que per primera vegada en la història obriran la seva votació al públic i reconeixeran a la pel·lícula més votada en Twitter. Des d'avui i fins al pròxim 3 de març, els internautes podran triar la seva pel·lícula favorita mitjançant l'etiqueta #OscarsFanFavorite i també seleccionar l'escena amb la qual més van gaudir enguany sota el lema #OscarsCheerMoment. Els millors missatges s'inclouran en la retransmissió de la gala, el pròxim 27 de març i, a més, l'Acadèmia sortejarà entre tots els participants tres viatges a la cerimònia de l'any que ve, on els guanyadors podran presentar un dels premis. L'organització va insistir que senzillament "es reconeixerà" a la cinta més votada, que pot no estar nominada als premis, però que la iniciativa no inaugura cap categoria oficial.

'he Power of the Dog, Licorice Pizza, Coda, Don't Look Up, King Richard, Nightmare Alley, Drive My Car, Dune, Belfast i West Side Story'són les candidates a l'Oscar a la millor pel·lícula d'enguany.