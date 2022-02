La segona temporada de la sèrie La unidad, creada i dirigida per Dani de la Torre, s’estrenarà completa el proper 18 de març a Movistar +. Aquesta nova entrega estarà formada per sis episodis de 50 minuts de durada que mantindran «l’ambiciós nivell de producció de la primera» i que aniran «un pas més enllà» a la història d’aquests herois anònims que componen un equip de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra el terrorisme gihadista. «Ara, l’objectiu dels terroristes serà la mateixa unitat i els seus membres», ha informat la plataforma en un comunicat.

Protagonitzada per personatges femenins en posició de responsabilitat i lideratge, La Unidad continua tenint al capdavant de la comissària Carla Torres, interpretada per Nathalie Poza (Goya Millor Actriu de Repartiment el 2021 per La boda de Rosa i a Millor Actriu Principal el 2018 per No sé decir adiós) i a Marian Álvarez (Goya a Millor Actriu Principal el 2013 per La herida) com l’agent Miriam.

Com a la primera entrega, aquesta segona temporada està creada per Dani de la Torre, també director de la sèrie, i per Alberto Marini (Apagón), al capdavant de un equip de guionistes integrat per Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga i Roger Danès.