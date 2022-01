Rigoberta Bandini és sens dubte una de les candidates favorites per a representar Espanya a Eurovisió 2022. L'artista intentarà portar el seu reeixit tema 'Ay, mamá' al festival, una decisió que se sabrà aquest dissabte 29 de gener. Després de la seva classificació en la segona semifinal del Benidorm Fest, l'artista ha volgut explicar els diferents missatges que amaguen el seu vestit poques hores abans de la gala final.

Per la curiositat que ha generat l'escenografia de la seva actuació, la cantant ha detallat que ha inclòs diverses paraules a la peça. Els termes "Bellesa", "tetas", "mamà", i "Nico", el nom del seu fill, estan gravades en el vestit, tots ells relacionades amb el missatge de la seva cançó. També ha volgut incloure el nom d'una de les marques més conegudes de brou, per la frase del single "tu que sempre tens brou en la nevera".

Rigoberta Bandini ha confessat que la seva vestimenta ha estat dissenyada expressament per l'ocasió i que ha optat per vincular-la amb la seva cançó. Per aquesta raó, ha inclòs diferents significats, com la carta del tarot de l'emperadriu, icona de la portada del tema, sobre la panxa. Sobre el seu pit compta amb un ull, que, tal com ella ha confessat, és igual al que porta imprès sobre la seva pell.

El seu dissenyador, Joan Ros, ha detallat l'objectiu de la creació: "Els elements de la cançó encunyats donen l'efecte tatuatge. El missatge de la cançó està dins, eternament. No és un eslògan, són imperfeccions, marques, ferides que es porten per sempre", ha confessat.