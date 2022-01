L’informatiu de referència per al territori, TN comarques de TV3, dirigit i presentat per Núria Solé, va iniciar divendres passat l’emissió de diversos reportatges per acostar els espectadors a iniciatives culturals d’arreu de Catalunya.

Aquest divendres, 21 de gener, el TN comarques tornarà a fer prescripció cultural amb reportatges sobre projectes de caràcter públic, privat o associatiu amb la cultura com a eix principal. Amb l’emissió d’aquests reportatges, que es preveu que tinguin continuïtat durant la temporada, l’objectiu és posar en valor la cultura de proximitat, donar a conèixer propostes singulars per fer turisme i prescriure el consum de cultura a casa nostra. Els protagonistes d’aquesta setmana són tres centres culturals ben diferents. D’una banda, l’espai cultural La Destil·leria de Mataró, que acull diferents artistes; en segon terme, la presó medieval més ben conservada de Catalunya, localitzada al Museu d’Història Medieval de la Cúria, a Castelló d’Empúries, i, per últim, l’espai Terracota, el centre d’interpretació de la terrissa de La Galera, mereixedor del Premi Nacional d’Artesania. Cada reportatge, elaborat des de les delegacions i corresponsalies dels Serveis Informatius de TV3, mostra una iniciativa singular amb una visió particular com a projecte cultural, més enllà dels grans museus i equipaments culturals del país. 'TN comarques' de TV3 El TN comarques és un informatiu que condensa l'actualitat més pròxima, de dilluns a divendres durant mitja hora, amb cròniques, reportatges i connexions en directe des de tots els punts del territori: amb equips desplegats per les comarques de les terres de Ponent i de l’Ebre, la Catalunya Central, Tarragona, Girona, Barcelona i tota l’àrea metropolitana, el Maresme, el Vallès i les comarques del Pirineu i la Vall d'Aran. Dirigit i presentat per la periodista Núria Solé, durant l’any 2021, el TN comarques ha liderat la franja d’emissió, amb una mitjana d’audiència de 283.000 d'espectadors diaris i un 22,2% de quota de pantalla. També és un dels programes més ben posicionats, segons el panell qualitatiu de GfK: amb una valoració mitjana de 8,8 sobre 10, és l’informatiu diari amb més suport de l’audiència i un dels espais més ben valorats. A més, el 2021 ha estat l’any amb la millor audiència digital del programa, en què s’han fet gairebé tres milions de reproduccions de vídeo en directe i a la carta, amb una mitjana de més de 107.000 usuaris únics mensuals que han vist l’informatiu per internet.