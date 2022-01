La ruleta de la sort compta amb concursants molt entrenats, però també amb algun que es deixa portar pels nervis i acaba cometent errors monumentals derivats de la tensió del moment. En l'últim lliurament del programa presentat per Jorge Fernández una jove va acabar perdent tot els seus diners per un gran error fruit d'una distracció.

Úrsula és una jove que va provocar sort en el format d'Antena 3 per a emportar-se una quantitat de diners considerables. Va arrencar el seu pas pel programa amb energia i va acabar caient en la casella 'exprés', en la qual havia de córrer per a resoldre el panell amb un cronòmetre que li limitava el temps. En concret, havia encertat moltes lletres i li quedava així: "Algo q_e solo d_cen los personajes de tebeos".

L'ànsia per finalitzar el panell va fer que no el llegís bé: "Algo que dicen", va expressar de primeres obviant el "solo". Això li va suposar perdre de cop 1.150€ i Jorge li ho va remarcar: "Només calia llegir-ho". La concursant no va ocultar el seu error: "És el típic que dius que a mi no em passarà i em passa", es va lamentar la jove.