Pasapalabra comença el 2022 reunint les seves grans estrelles. El concurs d’Antena 3 celebrarà avui Copa de maestros, un especial del concurs presentat per Roberto Leal. Al llarg d’aquesta setmana, el concurs aplegarà «vuit concursants mítics guanyadors de vuit impressionants pots». Tot i això, no se sap gaire cosa més sobre com es produiran aquests duels entre les estrelles del concurs, així com qui s’enfrontarà a qui. L’únic detall que des de la cadena del grup Atresmedia s’ha avançat és que «serà una setmana històrica».

Aquests especials es produeixen 20 mesos després que el concurs comencés una nova etapa a Antena 3 després del seu final a Telecinco. En aquesta nova etapa, el format s’ha consolidat com una de les apostes que més audiència registra dira rere dia. A més, Pasapalabra ha entregat dos pots: un al juliol a Pablo Díaz per valor d’1.828.000 euros, i un altre tres mesos després a Sofía Álvarez per 456.000 euros. Per tant, amb aquesta classe d’especials es posarà en pausa el duel que mantenen Orestes i Jaime. Mentre el primer ja encadena 66 programes, el segon n’acumula 48. No obstant això, també podrien aparèixer en aquesta edició especial algun d’ells, així com altres de mítics de Pasapalabra com David Leo i Eduardo Benito, tal com apunten les xarxes.