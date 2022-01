Prime Video s'ha imposat aquest 2021 com la plataforma amb més estrenes espanyoles (25), seguida de Netflix (23) i Movistar + (17). Les segueixen de ben a prop Atresplayer (15) i RTVE play (12). Així ho mostren les dades d'un informe de GECA, que també mostren que pel que fa a contingut inèdit emès calculat en temps i no en quantitat, la llista l'encapçala MitelePlus amb només dues propostes que sumen més de 600 hores. En el camp de la ficció, Netflix és la plataforma amb més produccions espanyoles produïdes (17) que sumen un total de 72 hores. En aquest darrer recompte, però, es veu superada per Atresplayer, amb set produccions menys (10) i 73 hores, una més.

L'audiència televisiva a Espanya cau fins els 6,5 milions d'espectadors, la xifra més baixa des de l'any 2007 Pel que fa a l'entreteniment, Prime Video se situa al capdavant amb 13 produccions, seguida de RTVE play (10) i Movistar + (9). En hores MitelePlus lidera el rànking, per davant de Prime Video i Movistar +, que es mantenen a la part alta.Un altre dels aspectes que destaca l'estudi és la bona rebuda de les sèries, així, segons dades del darrer mes d'octubre, cinc de les deu més vistes a les diferents plataformes són de producció espanyola. Per exemple La Casa de Papel, La que se avecina o Élite, compartint espai amb grans produccions estrangeres com The Walkig Dead o The Good Doctor. Finalment, The Mediapro Studio és el grup que més hores de contingut espanyol ha produït, seguit de Buendía Estudios i Grupo Boomerang TV.