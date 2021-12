Hwang Dong-hyuk, el guionista i director de la reeixida sèrie sud-coreana 'El juego del calamar' ('Squid game'), ha dit aquesta setmana que no només està negociant la possibilitat d'una segona temporada, sinó també d'una tercera. En una entrevista realitzada a la cadena de radiotelevisió pública sud-coreana KBS, Hwang ha reconegut que està negociant amb Netflix «una segona i tercera temporada» de la sèrie i preveu que les converses acabin «en un futur pròxim». És la primera vegada que el creador -que ja havia parlat d'una possible segona temporada- apunta a la possibilitat d'un tercer lliurament de la seva reeixida ficció.

Hwang, de 50 anys, ha afegit que la segona temporada se centraria de nou en Seong Gi-hun, el protagonista interpretat per Lee Jung-jae, que aconsegueix el premi de 45.600 milions de wons (uns 39 milions de dòlars) en el macabre concurs en el qual centenars de persones endeutades competeixen a mort per guanyar aquests diners. Estrenada el setembre passat, 'El juego del calamar' s'ha convertit en la sèrie més vista de Netflix, la qual cosa li ha valgut per ser nominada als Estats Units a premis com els Gotham o els Globus d'Or.