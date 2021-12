La FCF TV retransmetrà en directe aquest cap de setmana el partit entre la UE La Jonquera i el CE Bescanó, corresponent a la jornada 11 del Grup 1 de la Primera Catalana. El duel se celebrarà aquest diumenge 19 a les 12.15 hores, al Camp de Futbol Municipal Les Forques.

La UE La Jonquera, cuer amb dos punts, lluitarà per obtenir la primera victòria de la temporada amb el suport dels seus aficionats i l’objectiu d’apropar-se a la permanència. Per la seva banda, el CE Bescanó, segon amb 21 punts, buscarà assolir els tres punts per intentar assaltar el liderat, que actualment ocupa el FC L'Escala, amb 23 punts.

La retransmissió del xoc estarà dirigida pel periodista esportiu Nino Vàzquez, amb l’anàlisi tècnic a càrrec del seleccionador català sub 15 femení, Jaume Comellas. Recordem que els partits que emeti la FCF es poden comentar a través de l’etiqueta #FCFTV.

Tots els continguts de la FCF TV es poden trobar a la carta al web fcf.tv, i als televisors intel·ligents de les marques Samsung i LG, com a APP de descàrrega i d'accés gratuït.