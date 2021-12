El canal 33 emetrà demà, a les 23.15, la gala de lliurament de la 19a edició dels Premis ARC. Després d’una edició condicionada per la pandèmia, dilluns, 13 de desembre, la sala Barts de Barcelona va acollir aquest acte, conduït per l’actor i presentador del programa Labanda sonora de TV3, Ivan Labanda. La cerimònia va comptar amb les actuacions de Marcel i Júlia, Tribade, Manu Guix i The Tyets.

En aquesta 19a edició dels Premis Arc, s’han atorgat deu guardons dels 38 nominats entre produccions i programacions del més destacat de la temporada 2020-2021. El premi a la millor periodista o programa musical ha anat a parar a una professional de Catalunya Ràdio, Maite Sadurní, compartit amb Consol Sáenz. Maite Sadurní és la directora del programa Geografia humana, que porta 16 temporades en l’antena de Catalunya Ràdio. S’emet les matinades del cap de setmana amb la millor selecció de playlists temàtiques. Sadurní s’ocupa també de La cançó del dia de Catalunya Ràdio, que destaca la producció d’un autor o grup català per donar suport i notorietat a la música que es fa a Catalunya. El Pot Petit, entre els guardonats als Premis ARC 2021 Aquest any, els Premis ARC 2021 també han guardonat la cantant Bad Gyal amb el premi a millor gira d’artista o grup d’autoria pròpia . El premi a la millor gira de grup de versions o tributs se l’ha endut Los 80 Principales. El reconeixement a la millor gira d’orquestra o grup de ball ha estat per a l’Orquestra Selvatana. El Pot Petit s’ha endut el premi a la millor gira d’artista o grup per a públic infantil i familiar, i Rigoberta Bandini ha guanyat el premi al millor artista o grup revelació. D’altra banda, els premis a les millors programacions musical se’ls han endut l’Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès en el cas de teatres o auditoris i la sala Barts (Barcelona Arts on Stage) en el cas d’espai musical o sala de concerts. La millor programació de festival se l’ha endut el Festival Cruïlla 2021, i el premi a la millor programació de festa major ha recaigut sobre l’Ajuntament de Girona per la Fira de Sant Narcís. Els premis L’organització dels Premis ARC considera aquesta 19a edició com la de més èxit de participació, amb 170 candidatures per a les deu categories establertes. Amb aquesta xifra s’ha duplicat la participació amb relació a l’edició de l’any passat. L’objectiu dels ARC és donar visibilitat al sector de la producció d'esdeveniments i a la comercialització i distribució de la música en viu, així com a la producció artística feta a Catalunya. Els premiats són escollits per professionals de la indústria musical del directe, formada per mànagers, promotors, programadors de festivals, tècnics municipals de joventut i cultura, programadors de teatres i auditoris i agents de zona de Catalunya.