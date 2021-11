Els alumnes del PFI PTT d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic de Castelló d’Empúries i el PFI PTT de vendes de Lloret de Mar, impulsors de la iniciativa, amb el suport d’altres companys que es vulguin sumar al repte, han iniciat un projecte per recaptar diners per la Marató de TV3, enguany dedicada a la salut mental.

El projecte consisteix en la creació d’uns clauers solidaris que es donaran com a obsequi a totes les persones que col·laborin al Crowdfunding ‘Clauers per la Marató’.

L’alumnat, organitzat per comissions de treball, ha elaborat tot un treball de planificació, creació i distribució del producte, treballant competències tant del mòduls generals com del propi perfil professional.

Totes les persones que vulguin col·laborar-hi, poden fer el donatiu a www.migranodearena.org/reto/clauers-per-la-marat- i amb el comprovant de la donació properament podran recollir el clauer elaborat per l’alumnat del PTT a diferents punts del municipi: Oficina de turisme d’Empuriabrava, Espai Alberes d’Empuriabrava, Biblioteca Muncicipal i Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament.

El mateix alumnat ha creat també tota una sèrie de cartells per a poder fer publicitat d’aquest projecte solidari i a través dels quals es podrà accedir a un codi QR que porta directament a la pàgina des d’on es pot fer el donatiu per a la Marató de TV3. El donatiu és absolutament obert i voluntari, es pot donar la quantitat que cadascú pugui o cregui pertinent.

Anna Massot, regidora d’Ensenyament, valora que “projectes solidaris com aquests són molt importants i cal donar-hi suport i felicitar-los per la bona organització per dur a terme aquesta iniciativa” i anima a “tothom qui pugui que col·labori de la manera que pugui”.

La finalitat d’aquesta iniciativa és solidària, i tota la quantitat recaptada anirà íntegrament a la Marató de TV3.