El jurat de la XX edició dels Premis Nacionals de Comunicació 2021 de la Generalitat atorga els guardons d’enguany a Carles Porta pel programa Crims, de Catalunya Ràdio, en la categoria de Radiodifusió; al programa Polònia de Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, en la de Televisió; a la revista Sàpiens, en la categoria de Premsa; a Filmin en l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital i a les campanyes del Sistema de Salut de Catalunya durant la primera onada de la Covid-19, en la categoria de Publicitat. Cugat Mèdia ha rebut el guardó en la categoria de Comunicació de Proximitat. El jurat també ha atorgat sengles mencions honorífiques a la periodista Júlia Otero i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

En la categoria de Radiodifusió, el jurat ha premiat el programa de ràdio Crims, dirigit i presentat per Carles Porta per "l’excel·lència dels seus continguts i per la seva capacitat d’innovació, amb un format que va començar com a radiofònic i podcast i que posteriorment s’ha traslladat a la televisió". Segons el jurat, Crims "no només ha estat capaç d’arriscar, sense caure en el sensacionalisme en un gènere on aquest podria ser un recurs fàcil, sinó que també ha obtingut èxits rotunds d’audiències i ha aconseguit arribar a públics joves que no són consumidors habituals dels mitjans de comunicació tradicionals".

El programa Polònia, de Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, ha rebut el premi de televisió pels seus 15 anys, durant els quals han consolidat "un programa que connecta directament amb el bo i millor de la llarga tradició de sàtira política del país, aportant pluralitat i higiene democràtica a l’espai català de comunicació".

El guardonat en la categoria de Premsa és la revista Sàpiens, "un referent de la investigació històrica del país, per la seva capacitat de fer-la arribar a tota mena de públics, explicant-ne episodis de manera rigorosa i amena, i en llengua catalana". El jurat també ha remarcat la seva aposta decidida pel format de revista especialitzada en suport de paper i la seva important aportació a l’espai català de comunicació des del sector de les publicacions periòdiques.

El jurat ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de Mitjans d’Arrel Digital a Filmin per haver creat, des de Catalunya, una plataforma en línia especialitzada en cinema independent i d’autor, l’any 2007, i per haver posat en marxa, l’any 2017, FilminCAT, la primera plataforma de distribució de cine i sèries íntegrament en català, potenciant l’oferta de continguts audiovisuals en aquesta llengua. Des de la seva fundació, Filmin "ha estat una empresa pionera que ha apostat pels nous canals de distribució de continguts i innovant també en els models de negoci".

El premi nacional de Publicitat s'ha atorgat a les campanyes del Sistema de Salut de Catalunya durant la primera onada de la pandèmia de la covid-19. El jurat ha volgut premiar les campanyes #joActuo i #ensEnSortirem i les infografies informatives com a exemple d’una feina col·laborativa i d’informació en un moment molt difícil de la pandèmia. Una feina que es va estendre a bastament per comerços i tot tipus d’establiments i telèfons mòbils al llarg dels primers mesos de la pandèmia amb indicacions concretes cap a la ciutadania, que van ser possibles gràcies a tots els professionals i a empreses de publicitat, comunicació i mitjans que es van comprometre amb aquest repte col·lectiu.

El jurat també ha volgut premiar Cugat Mèdia en la categoria de Comunicació de Proximitat. Cugat Mèdia, segons el jurat, "s'ha convertit en un model exemplar de comunicació multimèdia des del sector dels mitjans públics i de proximitat".

Menció d'honor

El jurat ha decidit atorgar dues mencions d’honor. La primera, a Júlia Otero Pérez, per la seva llarguíssima i rellevant trajectòria en l’àmbit de la ràdio i també la televisió, i per ser "un referent i model per a tots els professionals del sector i especialment per a les joves periodistes". Formada a Catalunya, dirigeix i presenta el seu programa, d’àmbit estatal, des de la Rambla de Barcelona. La segona menció d’honor ha estat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el seu 50è aniversari, el jurat ha volgut reconèixer la seva llarguíssima trajectòria "en la formació de professionals de la comunicació a Catalunya. Va ser pionera a oferir estudis universitaris oficials de periodisme, publicitat, relacions públiques i comunicació audiovisual, i és un referent per a moltes generacions de professionals del país".

Jurat

El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de l’edició de 2021 està presidit per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i format pel secretari de Mitjans de Comunicació Oriol Duran, en qualitat de vicepresident, i pels vocals Núria de José Gomar; Jofre Llombart Anton; Roger Loppacher i Crehuet; Miquel Miralles i Fenoll; Elena Neira Borrajo; Núria Piera López; Patrícia Plaja Pérez; Jordi del Río i González i Rosa Romà i Monfà. Per primer cop els premis han comptat amb un jurat paritari i han incorporat l’encàrrec de la consellera per tal de buscar una especial sensibilitat feminista a l’hora d’atorgar els premis.

Els Premis Nacionals de Comunicació es van crear l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de les primeres emissions regulars de ràdio a Catalunya. L'objectiu dels guardons és reconèixer les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada durant l’any anterior. Aquests premis també reconeixen trajectòries professionals, institucionals o empresarials que hagin destacat en el seu conjunt.