Un karaoke és un lloc on la gent no només va a cantar, sinó també a riure una mica. Entre copa i copa i cançó i cançó, l’ambient sol ser distès i donar peu a situacions divertides que rarament es reproduirien en un altre escenari, així que TV3 va pensar que seria un bon lloc per situar la seva nova comèdia per a la nit dels dilluns, L’última nit del karaoke, que s’estrena aquest 18 d’octubre amb un episodi doble (22.05 hores). El títol no podia ser més explícit, ja que el local en el qual s’ambienta la sèrie no viurà més nits perquè acabarà sent devorat per les flames per culpa d’un incendi provocat, i el públic haurà d’anar lligant caps al llarg de 10 capítols per saber qui està darrere del tràgic final.

La trama transcorre al llarg d’una mateixa nit d’allò més moguda: hi ha infidelitats, cops de puny, sexe, mentides, brindis, amenaces, retrobaments inesperats... I el nexe d’unió de les diferents històries creuades són els treballadors de l’exòtic karaoke-restaurant, capitanejats per la xef i encarregada del local, Ona (Roser Tapias). La protagonista, «que veu que ha arribat a la trentena i les seves expectatives no s’han acabat de complir» va fent reflexions «que serveixen per ajuntar les trames», comenta l’actriu, a la qual secunden companys com Àlex Maruny, Elisabet Casanovas, Artur Busquets i Sana Yumii, que interpreten a altres treballadors del karaoke.

Més de 40 actors

Al capdavant del local hi ha el senyor Wang (Alberto Jo Lee), un xinès que no passa pel seu millor moment per culpa dels seus problemes econòmics i «que no sap tractar bé als seus treballadors, encara que siguin l’única família que té», destaca l’intèrpret barceloní d’origen coreà, conegut per treballs com de Pelotas, Ancorats i Xtremo.

Però el repartiment és d’allò més coral, amb més de 40 actors donant vida a personatges com un grup d’amics cinquantena que descobriran que no es porten tan bé com es pensaven (David Bagés, Betsy Túrnez, Jordi Díaz, Alicia Reyero); una noia que espera a la seva cita a cegues (Júlia Molins, Pep Ambrós); les convidades a un comiat de soltera (Júlia Lara, Paula Malia); un empresari preocupat pel futur del seu negoci, que haurà de repartir entre les seves filles i néts (Lluís Soler, Anna Sahun, Maria Lanau, Marta Bayarri, Dani Amor), i un perillós empresari i els seus sequaços (Santi Pons, Patrick Urbà, Cristian València).

Rodada íntegrament a l’antic cinema Astoria de Barcelona i a la sala Razzmatazz, aquesta comèdia produïda per El Terrat serveix també per recordar grans ‘hits’ dels karaokes, des del Don’t stop me now de Queen al Total eclipse of the heart de Bonnie Tyler, passant pels ritmes llatins i de grups catalans. «Tots els capítols tenen un moment musical en el qual algú puja a l’escenari a cantar», avança Pedro B. Abreu, el seu creador al costat de Zebina Guerra i Carlos Franco. Un d’ells és el músic Joan Dausà, que encarna una estrella de rock que es reuneix amb vells companys de l’institut i que interpreta dues cançons, una d’elles inèdita, en aquesta mena de La meva gran nit a la catalana amb final conclusiu, però que podria tenir una continuació més enllà d’aquesta primera temporada, segons assegura el director de TV3, Vicent Sanchis.