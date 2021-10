El divendres 22 d'octubre 'Operación Triunfo' commemorarà el seu vintè aniversari i ho farà amb una gran sorpresa per als seus incondicionals, emetent en directe durant 24 hores ininterrompudes en streaming. L'esdeveniment, produït per Gestmusic (Banijay), començarà a les 20.30 hores i estarà conduït i protagonitzat per exconcursants i persones rellevants en la història de el programa en aquests 20 anys, tot i que els noms encara no s'han anunciat.

Durant l'emissió es podran veure imatges inèdites i es reviuran grans moments i actuacions de les 11 edicions del programa al costat d'alguns dels seus protagonistes -concursants, professors, membres del jurat... -, que comentaran en directe com van viure viure l'experiència televisiva.

L'audiència podrà interactuar durant tot l'esdeveniment a través d'un xat i les xarxes socials del programa i, a més, per primera vegada, podrà escollir, a la carta, el que vol veure, ja que es posa a disposició l'usuari tot l'arxiu d'Operación Triunfo, que compta amb 30 mil hores d'enregistraments.

L'octubre de 2001, Televisió Espanyola va estrenar 'Operación Triunfo', un talent show que es va convertir en un fenomen sense precedents en el panorama musical i va canviar la història de la televisió d'aquest país, convertint-se en el programa d'aquest gènere amb més audiència fins a aquell moment.

Setze anys després, el 2017, el concurs musical que va llançar a la fama a artistes consagrats com David Bisbal, Rosa, Chenoa, David Bustamante, Manu Carrasco o Pablo López, tornava a la graella televisiva amb una estratègia digital revolucionària: per primera vegada en la història en un format de la televisió, paral·lelament a les gales i els resums diaris, es va crear un canal 24 hores des de l'Acadèmia a YouTube, una estratègia pionera que va acostar i va atreure les noves generacions, i d'on han sortit alguns dels artistes que més sonen en l'actualitat, com Aitana Ocaña, Lola Índigo, Luis Cepeda o Amaia.

De moment encara no s'han anunciat quins dels seus insignes 'alumnes' participaran en el 20è aniversari, però els fans d'aquest espai ja comencen a especular sobre els possibles participants d'aquest estraming sense precedents, que suposa un autèntic regal per a aquells que van créixer, van somiar i van estimar la música gràcies a Operación Triunfo. Els noms de Bisbal, Bustamante, Aitana i Pablo López sonen amb força.