Es tractava de ballar la cançó que més els agradés i enviar-la al programa Rat Rank del Club Súper 3. El premi era molt especial: visitar el plató i enregistrar un episodi i un vídeo, aquest divendres i el 8 d’octubre. Dos figuerencs ho han aconseguit. Es tracta d’Emma Bemaronda Gómez, de 8 anys, i Arnau Serra Martín. També els acompanyen dues germanes bessones, Paula i Edurne Aguilar.

El cas d’Emma Bemaronda és especial perquè ja va quedar finalista l’any passat, ocupant la sisena posició. Enguany van rebre 260 vídeos. «Normalment no repeteixen, però el jurat els va agradar tant que van incloure-la de nou», explica la seva mare, Susanna Gómez qui dona fe de com està d’exultant la seva filla qui va saber la notícia a escola. A l’Emma, sempre li ha agradat ballar, des de ben petita, però tot just és aquest any que s’ha apuntat a classes, al Dance Me. Qui també balla, però ja fa més temps, és Arnau Serra. Ho fa a l’escola de ball Aprenem. Per aquest concurs va participar ballant, al ritme d’un txa-txa-txa, la cançó Señorita, de Shawn Mendes i Camila Cabello.