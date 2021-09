HBO Max, la plataforma D2C de WarnerMedia, arribarà a Europa el 26 d'octubre. Espanya, Andorra, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suència seran els primers sis països on el nou servei d'streaming estarà disponible. El 2022, HBO Max s'hi afegiran 14 territoris en la campanya de llançament: Bòsnia-Herzegovina, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Hongria, Kosovo, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Polònia, Portugal, Romania, Sèrvia, Eslovàquia i Eslovènia. HBO Max es presentarà a Europa en un esdeveniment virtual a l'octubre per ensenyar les ofertes de continguts i preu. HBO Max estarà disponible per a nous clients, a més dels abonats que ja té HBO Espanya.

Segons la nota de la plataforma, les pel·lícules i sèries de WarnerMedia com Harry Potter, Joc de Trons i The Big Bang Theory són molt apreciats pels usuaris d'Europa i HBO Max s'ha creat, asseguren, per oferir-los una experiència de visualització "intuïtiva i adequada" per veure una àmplia gamma de títols. Combinarà el contingut de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network i Max Originals, incloent també produccions originals locals.