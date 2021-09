Aquest dijous 2 de setembre, a les 22.05, TV3 emetrà l'últim capítol de la temporada "Joc de cartes estiu", el concurs gastronòmic líder d'audiència de TV3, presentat per Marc Ribas i que es fa amb la col·laboració de DlO Magnolia

En aquest capítol, Ribas farà un repàs de totes les rutes que ha fet aquest estiu arreu de Catalunya. Recordarà moments que ha viscut rient amb els concursants de la Barceloneta, la Conca de Barberà, Blanes, d'hotels amb encant o de Cadaqués i Roses.

Amb la moto que l'ha acompanyat durant l'estiu tornarà a viure moments emotius que li han fet caure fins i tot alguna llagrimeta, sense oblidar els grans àpats viscuts.

Reviurà nervis, estratègies de cada parella que ha participat, algunes crítiques i fins i tot cançons per no oblidar mai. I també hi haurà moments inèdits.