En el capítol de L'au pair d'aquest dimarts 10 d'agost, l'espectador trobarà el yin i el yang, el dualisme total, dues maneres oposades de conviure amb nens. La rauxa del Jair Domínguez amb el ritme assenyat i pausat de la Judit Neddermann.

D'una banda, la Judit passarà el dia en un casa enmig de vinyes del Penedès, amb 4 nens: en Pere (4 anys), la Lola (6 anys), la Joana (9 anys) i el Lluc (12 anys). Amb ells descobrirà, entre moltes altres coses, la gelosia entre germans petits.

De l'altra, el Jair s'encarregarà que en Pere (9 anys), la Lola i en Joan (7 anys), tres germans salvatges de Lladó, acabin el dia sans i estalvis.

El programa

L'au pair, és un programa de TV3 per a tota la família en què un famós accepta el repte de convertir-se en el cangur d'uns nens que ni coneix ni ha vist mai. Amb ells haurà d'afrontar tot un dia de convivència amb el hàndicap d'haver-se d'integrar en el context familiar, totalment desconegut per a ell, però ben conegut per a la canalla que, amb l'absència dels pares, se senten amos i senyors de la casa.

L'au pair s'emet cada dimarts, després del "Telenotícies vespre". Consta de cinc capítols pels quals passaran Miki Núñez, Elisenda Carod, Judit Neddermann, Jair Domínguez, Nina, el Mag Lari, Xavi Coral i Marc Martínez. És una producció de TV3 amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.