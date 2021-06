’Maricón perdido’ arriba aquest divendres 18 de juny a TNT amb l’estrena dels seus tres primers episodis. La cadena ha presentat en una roda de premsa la seva nova sèrie original, inspirada en la vida de l’escriptor Bob Pop. Carlos González, Gabriel Sánchez, Candela Peña i Alba Flores encapçalen el repartiment d’aquest esperat projecte produït per El Terrat (The Mediapro Studio) per a WarnerMedia.

Bob Pop, creador i escriptor de la sèrie, reconeix que se sent «un privilegiat» per tenir «l’oportunitat de tenir una veu». «La sèrie és un agraïment per haver pogut explicar tot això. Per a mi és important que estigués allà la bondat, la llum i la consciència d’aquest privilegi», afegeix.

Carlos González, que interpreta al Bob que arriba a Madrid, confessa que la presència de l’escriptor al rodatge va ser molt important per a ell: «Era una oportunitat a la qual agafar-se, tenia a davant la persona que t’ha obert les portes de casa seva».

El debutant Gabriel Sánchez, encarregat de donar vida al personatge principal en la seva etapa adolescent, comenta que al principi es va sentir identificat, tot i que «veient-ho amb perspectiva» reconeix que no s’assembla massa: «He tingut una família i un entorn d’amistats que m’ha recolzat sempre».

Alejandro Marín, director de ‘Maricón perdido’, revela quin era el seu objectiu principal: «Que la veu de Bob, que és molt eclèctica, que va de la crítica a l’humor, amb moltes referències literàries, es traslladés al to de la sèrie». «Calia trobar un equilibri entre la veritat i la ficció i que s’anessin entrellaçant», admet.

Així és ‘Maricón perdido’

El protagonista és un noi de poble que mira de buscar una identitat pròpia i que l’espectador anirà trobant en diverses etapes de la seva vida: els anys vuitanta, quan és un adolescent amb sobrepès i aficionat als musicals; el període de descobriment durant la seva etapa d’estudiant a Madrid, i finalment el present, on l’espectador el trobarà convertit ja en escriptor.

Gabriel Sánchez i Carlos González interpretaran Bob Pop en les diferents etapes de la seva vida. Candela Peña i Carlos Bardem seran els pares del protagonista, amb els quals manté una relació conflictiva, mentre que Miguel Rellán interpretarà el seu avi. Alba Flores encarnarà la seva millor amiga a la universitat.