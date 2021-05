Sorpresa en la graella televisiva de Telecino. Mediaset España va anunciar a través del seu compte oficial de Twitter que aquest dissabte retirava Sálvame i tornava a emetre Top Stars, la seva gran aposta de la temporada, que compta amb un jurat format per Isabel Pantoja, Risto Mejide i l'actriu i cantant Danna Paola.

Sálvame Deluxe havia doblegat la seva emissió a divendres i dissabte per a evitar que l'audiència s'anés a la competència. Però no va aconseguir el que volia de tal manera que ara torna a provar amb el canti. La veritat és que la versió Deluxe ja va viure temps pitjors.

Fa anys l'èxit de Tu cara me suena d'Antena 3 havia fet que Mediaset decidís retirar el seu programa de tafaneria dels divendres i passar-ho als dissabtes. Va ser una cosa històrica ja que fins llavors el cor havia estat el predominant en les audiències.

Tensió a Sálvame

El programa Sálvame de Telecinco va viure fa dies una crisi que no ha passat desapercebuda en xarxes. Jorge Javier Vázquez ha expulsat de plató a Kiko Matamoros per utilitzar en els seus arguments al jutge Calatayud i a Pedro Aguado en el cas Rocío Carrasco.

El col·laborador ràpidament s'ha convertit en trending topic i ha rebut crítiques i suports per igual. Molts usuaris no han dubtat a censurar l'actitud de Jorge Javier davant la seva radical decisió. "Ningú està defensant al jutge, la qual cosa va dir que Matamoros és que no es podien treure les sentències de quan ets menor.. El que passa que salva'm es queda amb el que els interessa... A veure si abans de parlar et mires bé les coses", protestava una usuària de Twitter. "El que va fer J.J a Matamoros és fer-li un gran favor perquè acaba de quedar retratat nomenant 2 jutges que diuen barbaritats en contra de dones maltractades i dones violades el tira perquè l'aprecia i sap el que caurà ara ,jo preferia que el deixés desbarrar mes", comentava una altra usuària.

"Perdoneu-me l'expressió... les nenes actualment es fan fotos com a putes". Aquestes són les declaracions realitzades pel popular jutge de Menors de Granada, Emilio Calatayud, durant la seva intervenció d'aquest dilluns en el programa La mañana de la Primera de Televisió Espanyola, que durant tot el dia ha provocat una gran indignació en les xarxes socials. Davant les crítiques que va rebre, el jutge va publicar una entrada en el seu blog titulada "Hi ha nenes, i nens, que es fan fotos com a putes, i putes, i les pugen a les xarxes...", on matisa que els nens "també fan el mateix". "Aquest matí m'han convidat a participar en el programa de La mañana de TVE 1 i he dit, parlant dels perills que poden tancar les xarxes socials per als menors, que hi ha nenes que es fotografien com a putes i després pugen aquestes fotos a les xarxes socials. Vaig oblidar dir, però ho dic ara, que també hi ha nens que fan exactament el mateix".

Si per alguna cosa s'ha caracteritzat Sálvame al llarg d'aquests anys d'emissió del programa més polèmic de Telecinco ha estat per la nomina dels seus col·laboradors. Es tracta de personatges del món del cor que d'una o d'una altra manera acaben acostant tots els temes al plató del format de la Fàbrica de la Tele per a les tardes de Telecinco. Uns col·laboradors que a més nodreixen altres programes de la casa. Cal no oblidar, per exemple, que no és estrany que almenys un col·laborador d'aquesta factoria acabi passant per Supervivents i que així un programa “alimenti” a l'altre.

Conforme van passant els dies es van coneixent nous personatges en l'univers Sálvame, que no deixa de créixer. Avui l'audiència s'han quedat impactada amb l'entrada en el plató de Mediaset d'una dona d'uns 50 anys que va entrar en les instal·lacions amb les seves ulleres de sol i màscara i sense que sabessin qui era. La misteriosa dona va acabar sent la mare de Kiko Jimenez que havia acudit a defensar al seu fill de les declaracions de Sergi Ferrer, un reporter de Sálvame ex amic de Sofia Suescun que el va acusar de maltractador. "Va ser una cosa que vaig veure durant unes vacances"; va afirmar.