La tan esperada reunió de l'elenc de Friends es transmetrà aquest dijous 27 de maig i comptarà amb una gran quantitat de convidats famosos, inclosos Justin Bieber, Lady Gaga i la banda de K-Pop BTS, en HB0 Max.

The Reunion serà emesa als Estats Units al voltant de les 3.00 am (Easter Time Zone). L'emissió en simultani al nostre país significa que la sèrie estarà disponible a Espanya a les 9 del matí del 27 de maig.

Fins al 2020, Friends s'emetia en Netflix, però Warner va comprar els drets l'estiu passat per a recuperar-la i integrar-la com un dels diamants de HBO Max on, des de l'any passat, es poden veure les històries d'aquest peculiar grup d'amics novaiorquesos.

Friends: The Reunion, amb els sis membres de l'elenc original, s'havia d'haver filmat fa més d'un any, però la pandèmia de coronavirus la va retardar repetidament.

L'especial únic i sense guió es va filmar a principis d'enguany en el mateix escenari de so a Los Angeles que la comèdia original sobre sis joves que viuen a Nova York.

Èxit en la reemissió en plataformes

Friends, que va acabar els seus 10 anys en la televisió NBC el 2004, va ser un dels programes de televisió més populars de la dècada de 1990 i va trobar una nova vida en les plataformes digitals, on és un dels programes més vists a tot el món.

La reunió comptarà amb Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Coix, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Matthew Perry.