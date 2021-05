El representant d'Espanya en el Festival d'Eurovisió 2021, Blas Cantó, defensa el seu tema 'Voy a quedarme' en la tretzena posició de la gran final del certamen europeu, que se celebra aquest dissabte 22 de maig al Rotterdam Ahoy (Rotterdam, Països Baixos).

D'aquesta manera, l'artista murcià canta aquest dissabte a Eurovisió 2021 després de la cancel·lació de l'edició de 2020 per la pandèmia del coronavirus Covid-19 i després de rebre el suport d'RTVE perquè fos el representant d'Espanya en la LXV edició del Festival de la Cançó.

Segons l'ordre donat a conèixer aquest divendres per l'organització, el jove cantant actua en el lloc número 13 just darrere dels islandesos Dadi & Gagnamagnid, amb el seu tema musical '10 Years', i per davant de la moldava Natalia Gordienko i la seva 'Sugar'. Obre la gran final del concurs la representant de Xipre, Elena Tsagrinou, que defensa 'El Diable', i tanca la competició Senhit, de San Marino, amb la cançó 'Adrenalina'.

Itàlia, representat per Maneskin amb 'Zitti e buoni' arriba a la gran final en el primer lloc de les cases d'apostes, seguida per la francesa Bàrbara Pravi amb 'Voilà', mentre que Destiny Chukunyere, d'origen nigerià, representarà a Malta amb un tema, titulat 'Je em casse', amb el qual continua guanyant terreny i ja és tercera. A l'hora d'apostar específicament al país guanyador, Espanya es disputa l'última plaça amb Albània, segons han informat a Europa Press, fonts de Sportium.

Una balada dedicada a la seva àvia

Dedicada a la seva àvia, la proposta de Cantó per a aquest 2021 --que no va poder participar en Eurovisió 2020 amb la seva cançó 'Universo' després de la suspensió per la situació de pandèmia mundial-- és 'Voy a quedarme'. Signada pel propi artista al costat de Leroy Sánchez, Daniel Ortega 'Dangelo' i Donen Hammond, és una balada que conserva influències de grans balades clàssiques i en la qual juga amb tots els seus registres vocals.

Blas Cantó reconeix sentir-se "molt bé, intentant gaudir de les olimpíades de la música", per a les quals s'ha estat preparant dos anys i "molt afortunat de poder ser part d'aquest festival", alguna cosa que sempre ha estat "un somni" per al cantant.

"Res és el que t'esperes, és impressionant i ple de sorpreses", ha comptat l'artista murcià, qui ha assegurat que, malgrat tot, s'ha preparat "davant possibles complicacions" que suposarien que algú de l'equip pogués donar positiu en Covid-19.

Cantó lidera la delegació espanyola en Eurovisió 2021, en la qual també estan els seus cinc coristes --Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Montsó, Irene Alman i Dángelo Ortega-- amb els quals ha treballat molts anys i "formen part" de la seva vida. L'escenògraf austríac Marvin Dietmann és l'encarregat de crear la posada en escena del representant espanyol.

La gran final de la 65a edició del certamen europeu podrà seguir-se a través de la 1 de TVE i RTVE Digital, a partir de les 21.00 hores, amb la narració de Tony Aguilar i Julia Varela. Aquest espectacle televisiu és seguit per 200 milions de persones.