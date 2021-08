El 30 de juliol del 2011 va passar a la història com la data en què elBulli va tancar les portes amb pany i forrellat. No hi havia marxa enrere. El millor restaurant del món durant cinc anys consecutius i distingit amb tres estrelles per la Guia Michelin –un palmarès únic i incomparable– va dir adeu a 49 anys d’activitat restauradora en el cim més alt de l’elit de la gastronomia.

Aquell dia, elBulli feia un pas endavant cap a una transformació que donarà ben aviat com a fruit la creació d’un centre de creativitat, elBulli1846. Un dels elogis més repetits que ha rebut sempre elBulli, a banda de la seva fama com a puntal de l’escena culinària internacional, té a veure amb l’associació que en fa tot el món amb la cala Montjoi, Roses, la Costa Brava i Catalunya. Les dues ànimes del restaurant, Ferran Adrià i Juli Soler, no van perdre mai de vista la geografia en què s’emmarcava el seu negoci. En aquella festa de comiat, la nostàlgia, l’emoció i l’eufòria eren sentiments que es barrejaven en els dos socis i amfitrions.

El tinter segueix ple

El 30 de juliol del 2011, elBulli va passar pàgina, però no va tancar el llibre, ja que la seva història continua. Cal remuntar-se al 1962 per trobar els orígens d’un restaurant que va iniciar-se com a xiringuito per als estiuejants i que van posar en funcionament el matrimoni format per Hans i Marketta Schilling. Els Schilling tenien uns gossos buldog que van inspirar el nom del negoci. El xiringuito es va transformar en restaurant a finals dels 60 i va començar a guanyar fama. Amb Jean-Louis Neichel, El Bulli va aconseguir la primera estrella Michelin.

El 1981, Juli Soler es va incorporar com a director, quan el xef era Paul Vinay. Va ser aleshores que va arribar la segona estrella. Ferran Adrià entra al restaurant tres anys més tard, i el 1985 es converteix en el xef.

Ferran Adrià i Juli Soler van acordar associar-se el 1997 i així va ser com van emprendre un camí que els va portar el 1997 a aconseguir la tercera estrella Michelin i a convertir elBulli en el restaurant més prestigiós de tot el planeta. Ferran Adrià va descobrir una nova forma de veure la cuina, amb la invenció de noves tècniques culinàries i, com a revolucionari del món gastronòmic que és, va ser nomenat el millor cuiner del món. Juli Soler, director i copropietari d’elBulli, tenia la consideració de cap de sala excepcional. Va morir el 6 de juliol del 2015. Els dos van voler donar una nova orientació a elBulli, i havia de ser una fundació privada amb l’objectiu principal d’incidir en l’àrea del pensament sobre cuina creativa i gastronomia.