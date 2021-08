CXC és la nova marca que els cuiners Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas han creat per englobar tots els projectes que tenen actualment sota un mateix paraigües, sense intervenir en les seves pròpies i característiques imatges. Els tres deixebles d’elBulli porten treballant junts més de vint anys i, com a socis, des del 2012. En aquest temps, els seus projectes han anat en augment i d’aquí «la necessitat de crear aquesta nova marca». A part dels ja coneguts restaurants Compartir, de Cadaqués, i Disfrutar, de Barcelona, els xefs tenen altres projectes que completen i enriqueixen la proposta que ofereixen ambdós locals. CXC neix, doncs, de la necessitat d’incloure, sota un mateix nom, tots aquests projectes.

El seu objectiu, com expliquen ells mateixos, és simple, però essencial: intentar respectar al màxim la identitat, la imatge i les característiques de cadascun dels projectes individuals, però englobats en aquesta marca que juga amb les inicials dels cognoms dels tres cuiners: Castro, Xatruch i Casañas. La primera C fa referència també a Compratir, la X correspon a Xefs i l’altra C invertida té la forma d’una D, de Disfrutar.

A Cadaqués, van obrir l’abril del 2012 Compartir, amb l’objectiu de transformar el concepte de pica-pica per portar-lo un pas més enllà. La seva oferta gastronòmica, moderna i mediterrània, es presenta al centre de la taula en plats per a compartir.

Disfrutar va obrir el desembre del 2014. Presenta la seva oferta gastronòmica en format de menú degustació. És un restaurant creatiu que busca agradar, sorprendre, emocionar i crear a través de la gastronomia.