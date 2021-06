Josep Roca, del Celler de Can Roca, i el director de l’agència de l’ONCE a Girona, Fran Rodríguez, han presentat el cupó a la Casa Cacao del Celler de Can Roca. Per fer-ho, el sommelier s’ha posat a la pell d’una persona cega i ha gaudit d’un esmorzar sense veure. La tècnica de rehabilitació de l’ONCE, Olga Serrano, li ha explicat les pautes de comportament en el tracte i servei a taula a les persones cegues o amb discapacitat visual quan són clients d’un bar o restaurant, com per exemple: localitzar el menjar (seguint les hores del rellotge), la beguda, els coberts...

Amb el cupó, l'ONCE dona suport als professionals de l'hostaleria i col·labora en tot el que sigui possible perquè pugui recuperar el terreny perdut durant el confinament. A més, vol agrair a bars i restaurats la seva tasca durant aquests durs mesos. Molts dels establiments van posar els seus fogons al servei dels que van lluitar directament contra la malaltia i de les persones amb pocs recursos.

‘Continuem gaudint junts' és la frase que es pot llegir en aquests 5,5 milions de cupons, il·lustrats amb a un cambrer servint a una parella, asseguda en una terrassa, tots ells amb la seva mascareta. Una escena que, a poc a poc, va sent més habitual a mesura que la vacunació augmenta i les restriccions es suavitzen.

L'hostaleria està formada per més de 300.000 establiments que donen feina a 1,7 milions de persones, i té un volum de vendes de 123.612.000 d'euros, amb una aportació del 6,2% al PIB de l'economia espanyola, segons dades de la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya.

Restaurants, bars, cafeteries i pubs donen feina a 1,3 milions de persones i tenen una facturació propera als 94.000 milions d'euros, aportant el 4,7% al PIB nacional. A Catalunya, just abans de la pandèmia, el sector donava feina directament a 255.000 persones (assalariats i autònoms). Si suméssim els indirectes, la xifra s'elevaria notablement. Encara hi ha molts treballadors a l'ERTO.

Un cupó, en definitiva, per tornar a gaudir d'aquests establiments que uneixen a molta gent, i els professionals, cuiners/res i cambrers/res en moltes ocasions, es converteixen en amics i confidents de la seva clientela. Moment de tornar a aquests establiments perquè segueixin fent gaudir als seus clients amb seguretat i el degut distanciament físic.