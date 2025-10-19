El privilegiat santuari per descansar, menjar i gaudir del silenci contemplant l'Empordà
Ofereix unes vistes privilegiades
Al segle XIV, l’abat Bernat del monestir de Sous va fer construir l’ermita en homenatge a la Mare de Déu del Mont, situada al cim del Mont, un dels indrets més emblemàtics de l’Empordà. Des d’aleshores, aquest santuari s’ha convertit en un espai de devoció, pau i bellesa natural, visitat per fidels i amants de la muntanya. Els pobles de la contrada hi mantenen viva la tradició de les romeries i pelegrinatges, testimonis d’una fe que travessa els segles.
El Santuari de la Mare de Déu del Mont és avui un punt de trobada per excursionistes, ciclistes i visitants que busquen vistes panoràmiques impressionants. Des d’aquesta talaia privilegiada, es pot contemplar tota la plana de l’Empordà, els Pirineus, els volcans de la Garrotxa i l’estany de Banyoles, un autèntic mirador natural que uneix el cel i la terra.
Com arribar-hi i què visitar
L’ascens al Mont, tant des de Cabanelles com des de Beuda, convida a fer-se amb calma i gaudir del camí. Els excursionistes i ciclistes saben que la recompensa és incomparable: tocar el cel amb els peus a terra. Si hi arribeu amb cotxe o moto, la prudència serà la millor companya de viatge.
A l’era del temple, on es troba l’escultura de mossèn Cinto Verdaguer, hi ha una taula d’orientació per interpretar el paisatge. Des d’allà, les vistes de l’Empordà són tan captivadores que conviden a seure i deixar-se endur per la contemplació.
Pel camí, val la pena aturar-se al monestir de Sant Llorenç de Sous, un lloc ple d’història i espiritualitat. Al mateix santuari, la cafeteria, el restaurant i l’hostatgeria ofereixen una experiència completa per descansar, menjar i gaudir del silenci de la muntanya. No oblideu visitar la biblioteca i la cambra amb el llit de mossèn Cinto, testimonis del pas del poeta per aquest lloc màgic.
Una visita que inspira
El Patronat de la Mare de Déu del Mont vetlla per la conservació d’aquest espai privilegiat de l’Empordà, tal com ho descrivia Verdaguer: “Dels molts santuaris de Catalunya i de fora d’ella, mai cap se m’havia aparegut tan bell com el de la Mare de Déu del Mont".
