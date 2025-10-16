La badia de l'Empordà que destaca entre les més belles del món
Quaranta-cinc quilòmetres de platges amb quinze quilòmetres de cales d’impagable valor paisatgístic
L'Empordà sense ella no seria l’Empordà que tots coneixem. La badia de Roses és un dels referents geogràfics més destacats de la Mediterrània occidental. Des de l’any 2011, forma part del selecte Club de les Badies més Belles del Món, un segell de qualitat paisatgística que està avalat per la Unesco.
La badia de Roses està localitzada entre les viles de Roses i l’Escala, i inclou els municipis de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries. Aquest espai privilegiat és l’epicentre turístic de la Costa Brava nord i està emmarcat per tres parcs naturals com són el de cap de Creus, ubicat a la punta més oriental de la península Ibèrica; el dels Aiguamolls de l’Empordà, la zona humida de transició entre la Camarga i el Delta de l’Ebre; i el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. També rep els aires entramuntanats dels últims contraforts de la serralada de l’Albera, protegida com a paratge natural.
En aquest territori de pas hi ha vestigis de totes les civilitzacions mediterrànies, des del temps de la prehistòria fins al fort desenvolupament turístic de la segona meitat del segle XX. Així hi trobem abundants restes megalítiques amb dòlmens i menhirs des de la serra de Verdera fins als penya-segats rosincs de cap de Creus; jaciments arqueològics dels temps dels grecs i romans dins de la Ciutadella de Roses i a Empúries; viles medievals com Castelló i Sant Martí i pobles de marcat accent agrícola com Sant Pere Pescador, l’Armentera, Viladamat, Vilamacolum, Riumors i Fortià, entre altres.
Quaranta-cinc quilòmetres de platges
En total, la badia i el seu entorn ofereix quaranta-cinc quilòmetres de platges, quinze quilòmetres de cales d’impagable valor paisatgístic i cinquanta quilòmetres de canals navegables amb la marina residencial d’Empuriabrava com a referent i la de Santa Margarida completant l’oferta.
Des dels miradors privilegiats del castell de la Trinitat o el Càstrum Visigot de Roses i la torre de Punta Montgo de l’Escala, la badia ens apropa un territori carregat d’oportunitats per a passar-hi dies inoblidables prenent el sol, passejant a peu o amb bicicleta, navegant i degustant una gastronomia que té en els vins de la DO Empordà la seva millor targeta de presentació.
La badia de Roses té tots els ingredients necessaris per a oferir-nos entreteniment durant tots els mesos de l’any. La confluència dels dos rius més importants de la comarca, la Muga i el Fluvià, també condicionen la manera de ser d’aquest paisatge, que té en els camins per a senderistes i ciclistes un dels atractius més preuats i en constant progressió.
Com a referent del mite empordanès, la Badia fa de teló de fons de la seva geografia en la part de llevant i actua com a plataforma impagable des de la qual es poden observar, amb molts assiduïtat, espectaculars postes de sol que van ser prou lloades per Josep Pla en el seu moment.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat