Escapades
Ni el Museu de Figueres, ni Cadaqués: la visita obligada per conèixer els orígens de Dalí
Un recorregut per la vida íntima i pública del geni surrealista a través de la darrera tecnologia museogràfica sustentada en projeccions audiovisuals
Al voltant d’un milió de visitants passen cada any pel Teatre-Museu Dalí que ha convertit Figueres en un destí imprescindible per als amants de l’art. A la seva ciutat natal, però, l’empremta surrealista a la ciutat té un altrepol d’atracció amb la casa on el pintor va viure els seus primers anys de vida. La visita a la Casa Natal de Dalí és un recorregut per la vida íntima i pública del pintor figuerenc a través de la darrera tecnologia museogràfica sustentada en projeccions audiovisuals.
Salvador Dalí va néixer un 11 de maig de 1904 a Figueres, a tres quarts de nou del vespre. Ho va fer en una habitació del pis de l’entresol que tenia llogat la família al cèntric edifici del carrer Monturiol, número 20. Aquell espai, on viuria fins als vuit anys amb els seus pares i la seva germana Anna Maria, esdevindria, tal com ell mateix va confessar ja d’adult, "el paradís" de la seva infància, el lloc "on tot va començar", tal com es recorda ara a l’entrada de la Casa Natal, convertida en "la porta d’entrada" al món familiar i íntim, també al públic, així com "al context figuerenc i empordanès" on es va forjar un dels grans creadors del segle XX.
Aquest "homenatge de Figueres a Dalí" es tradueix en un una experiència immersiva, un espectacular viatge audiovisual que embolcalla al visitant al llarg d’una hora i que l’aproxima a la vida, les passions i vicissituds d’aquest creador únic.
La descoberta de la Casa Natal es fa en grups de només vuit persones cada deu minuts i amb un màxim de 392 persones al dia. No poden ser més, ja que l’espai ho limita. L’entrada costa entre 8 i 12 euros. La visita es fa autònomament amb el suport d’una audioguia que embolcalla amb so ambient, una música original i un discurs fluid i contrastat que profunditza en les mil cares del pintor. La primera parada és, però, en un petit espai, a la planta d’accés, on hi ha també les taquilles i la botiga amb merchandising.
Després, per començar el recorregut, el visitant travessa una porta mig camuflada que s’obre automàticament i permet l’entrada al primer àmbit. Allà una veu femenina dona la benvinguda i explica la intencionalitat de l’experiència: "Conèixer els orígens del talent i la inspiració" de Dalí. És aquí on s’ubica al personatge partint de l’arribada del seu pare, el notari Salvador Dalí Cusí, el 1900 a Figueres per fer-se càrrec de la notaria. El despatx l’instal·laria just als baixos de l’edifici. Així, el visitant pot veure al notari feinejar en el seu dia a dia, deixant constància per escrit de l’ambient modern i cosmopolita que es vivia a la ciutat.
El recorregut continua a l’entresol, l’espai més íntim on van viure els Dalí fins al 1912 quan es van traslladar unes cases més enllà. Aquí quasi no hi queden elements originals, només la cuina que es manté intacte, però s’ha buscat reviure als integrants de la família i les persones més properes com els Matas. S’aconsegueix gràcies al discurs aprofundit, alguns elements descriptius —una rosa i una pipa sobre una tauleta o un cavallet de joguina— i, sobretot, projectant les pintures que va dedicar als pares, a la germana (qui fou la primera amiga, confident i model), l’àvia materna i la tia Caterina, que s’instal·laren a la planta superior. També a Llúcia Gispert, la mainadera. En aquest àmbit es recorda un dels espais més animats, la galeria que donava a un jardí, on el futur pintor va fer els seus primers dibuixos gratant la pintura vermella de la taula amb una forquilla i on la mare tenia un gabial on criava canaris i coloms. En aquest àmbit també es recrea una aula d’escola revivint les primeres ensenyances i alguns mestres que foren vitals en el seu camí com Esteve Trayter i Juan Núñez.
En el primer pis, el visitant coneix al Dalí més íntim i ho fa literalment travessant un retrat del pintor qui el contempla amb una mirada penetrant. En aquest viatge, les retines s’inunden amb imatges hipnòtiques dels seus anys de joventut i formació a Madrid, el seu dandisme, la coneixença de Federico García Lorca i Luís Buñuel. Gala, "la musa que substitueix a la germana i moltes amistats, la inspiradora del seu art", també hi és present. També l’atracció per la ciència i la religió, presents en la seva obra.
La visita té diferents moments àlgids, principalment, quan s’incideix en la part pública del pintor, en les diferents dualitats que tenia per alimentar la seva faceta provocadora, els happenings, l’idil·li amb la cultura americana, Hollywood, els treballs escenogràfics, els anuncis i, per descomptat, la mida dels seus bigotis. No s’obvia tampoc l’influx del paisatge empordanès.
