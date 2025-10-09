Rutes
Camins de ronda per descobrir (o redescobrir) la Costa Brava nord aquesta tardor
Entre Portbou i Roses podem admirar un paisatge modelat per la mar, el vent i la mà dels humans
Per al visitant que vulgui conèixer com és la Costa Brava Nord, la ruta que va de Roses a Portbou, entre el mar i la terra, ens proposa la seva imatge més sorprenent a través dels camins de ronda que ressegueixen el litoral. Aquests corriols, molts dels quals han estat adequats per al senderisme aquests darrers anys, són un llibre obert carregat d’història i que han sofert nombroses modificacions per l’acció de l’home al llarg dels temps. Els camins de ronda són els testimonis de les activitats del passat i un important atractiu turístic i esportiu del nostre present.
Abans, eren el punt de connexió entre cales i platges, l’enllaç entre pobles. També van servir com a ruta de contraban i de xarxa de vigilància per a evitar, en temps antics, atacs de pirates i corsaris.
Amb el pas dels anys, els diferents municipis de la Costa Brava empordanesa, amb el suport de les administracions, han pres consciència de la importància d’aquests camins per donar a conèixer el paisatge i el ric patrimoni cultural del país. Des dels camins de ronda podem admirar penya-segats imponents, platges de sorra fina i cales amagades entre el camuflatge dels pins. També són una bona manera d’accedir als diferents fars que dominen el litoral, com els de s’Aranella, cap de Creus, cala Nans, Roses, Illes Medes, Palamós, Sant Sebastià o Tossa de Mar.
Camins ben senyalitzats
Aquests camins de ronda estan, generalment, ben senyalitzats. Formen part de les xarxes de senderisme de la contrada i el seu recorregut ens permet admirar les diferents formes geològiques del territori i els espais naturals que l’envolten. En el nostre cas, el Parc Natural de Cap de Creus, el qual també actua com a connector del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, situat al cor de la badia de Roses. Des dels camins de ronda podem viure espectaculars sortides de sol o admirar l’arribada de les barques de pesca a mitja tarda.
Al seu entorn, hi trobarem vestigis arqueològics de diferents èpoques i les màgiques formes de les pedres que un dia van inspirar artistes de talla universal, com Salvador Dalí.
Entre Llançà i el Port de la Selva, a l’anomenada Mar d’Amunt, podrem gaudir d’alguns dels trams més ben habilitats d’aquest camí de ronda, amb zones de descans i miradors privilegiats sobre la Mediterrània.
Entre la sortida del Port de la Selva, Cadaqués i Roses, el sender GR-92 ens ofereix la part més salvatge d’una costa que ho té tots per a deixar-nos bocabadats.
