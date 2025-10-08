Escapades
Més enllà de Perpinya i l'Auchan: cinc pobles de la Catalunya Nord per descobrir a tocar de l'Empordà
Ideals per a una escapada de cap de setmana
L'Empordà amaga racons de gran bellesa, però els nostres veïns de la Catalunya Nord tampoc es queden curts. Per això avui us recomanem cinc pobles amb encant que podeu visitar aquest cap de setmana. Tots es troben a menys de dues hores en cotxe de l'Empordà i ofereixen una combinació de patrimoni històric i paisatges espectaculars.
Prats de Molló
Situat al Vallespir, Prats de Molló és un poble emmurallat amb un ric passat històric. El Fort Lagarde, dissenyat per l'enginyer militar Vauban, domina la vila des de les altures. Aquest fort aprofita una antiga torre de vigilància medieval i forma part del sistema defensiu de la zona. El poble conserva bona part de la muralla i les seves portes, i l'església de les Santes Justa i Rufina destaca al capdamunt de la vila.
Cotlliure
Cotlliure és un pintoresc poble costaner situat a la Costa Vermella. Amb les seves cases de colors vius i el port pesquer, ha estat una font d'inspiració per a artistes com Picasso i Matisse. El poble combina l'encant mediterrani amb una rica història artística, i és ideal per a passejades tranquil·les al costat del mar.
Ceret
Ceret és conegut com la capital de la cirera i té una forta vinculació amb el moviment cubista. Artistes com Picasso, Juan Gris i Chagall van trobar inspiració en aquesta vila. El Museu d'Art Modern de Céret acull obres d'aquests artistes i altres. Cada any, al maig, se celebra la Festa de la Cirera, on es realitzen mercats, concursos i altres activitats relacionades amb aquest fruit.
Vilafranca de Conflent
Aquest poble medieval està envoltat per una impressionant muralla i és conegut pel Fort Libèria, una fortalesa situada a uns 150 metres d'altura i accessible mitjançant una escala subterrània de 734 esglaons. Vilafranca de Conflent forma part de l'associació dels pobles més bonics de França i és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A més, és el punt de partida del Tren Groc, que recorre paisatges idíl·lics del Conflent i la Cerdanya.
Castellnou
Castellnou és un poble medieval situat al departament dels Pirineus Orientals. Amb carrers empedrats i cases de pedra ben conservades, ofereix una atmosfera autèntica i tranquil·la. El Château de Castelnou, una fortalesa del segle XIII, domina el paisatge i ofereix vistes panoràmiques de la regió. El poble també és conegut per les seves botigues artesanals i la cuina catalana tradicional.
Aquests cinc pobles de la Catalunya Nord ofereixen una combinació perfecta de cultura, història i paisatge, ideals per a una escapada des de l'Empordà.
