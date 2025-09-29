Tocada per la tramuntana
La impressionant fortalesa medieval sobre un turó a l'Empordà que Salvador Dalí va voler regalar a Gala
El castell de Requesens s'alça imponent a les valls meridionals de la puig Neulós
Alba Armida
El castell de Requesens domina l'horitzó de l'Albera i ens fa somiar amb un passat ple d'històries, intrigues i, fins i tot, admiradors cèlebres. Salvador Dalí va ser un d'ells i s'explica que, captivat per la imponent estructura medieval, va intentar adquirir-la per regalar-se-la a la seva muller, Gala. No podia ser, però aquesta fortalesa ha sobreviscut al llarg dels segles, mantenint-se com un símbol de la comarca de l'Alt Empordà.
Una fortalesa única
El castell de Requesens va ser construïda al segle XI, en plena edat mitjana, sobre les restes d'una edificació romana. La seva ubicació estratègica, a prop de la frontera entre Espanya i França, li va valer una gran importància defensiva en temps en què els conflictes eren constants.
Ubicada a més de 500 metres d'altura, la fortalesa domina el paisatge dels Pirineus Orientals i ofereix unes vistes impressionants de l'Albera. Aquesta ubicació no només oferia una visió panoràmica davant de possibles enemics, sinó també un control de les rutes comercials entre ambdós costats de la frontera.
Arquitectura medieval amb influències neogòtiques
Tot i que el castell de Requesens conserva en gran manera el seu aspecte medieval, ha estat ampliada al llarg dels segles i restaurada al segle XIX amb elements neogòtics que es complementen a la perfecció amb el seu disseny original.
Els jardins de Requesens són un altre dels seus encants. Dissenyats seguint el patró medieval, s'estenen al voltant del castell arrecerat per les muralles i torres, que envolten tota la fortalesa.
Salvador Dalí i la seva fascinació pel castell de Requesens
Als anys 70, Salvador Dalí va quedar tan fascinat amb el castell Requesens que va voler comprar-la, ja que un any abans havia promès a la seva estimada Gala que li compraria un castell. El pintor surrealista es va sentir captivat per la majestuositat del castell i, tot i que va mostrar un gran interès a adquirir la fortalesa, mai no va arribar a tancar la compra. Finalment, va acabar adquirint el conegut castell de Púbol, situat a uns 60 quilòmetres de distància de Requesens.
Informació de la zona: l'Albera
El castell de Requesens està situada dins del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, una zona d'alt valor ecològic que compta amb espècies autòctones i paisatges de singular bellesa. A causa de la seva ubicació en aquest entorn protegit, visitar el castell permet conèixer no només la seva història, sinó també gaudir de la flora i la fauna d'una de les àrees naturals més valuoses de Catalunya.
Actualment, la fortalesa que va enamorar Dalí és propietat privada, però està oberta al públic en visites guiades que permeten als visitants recórrer els seus murs, jardins i torres. A més, gràcies a la seva atmosfera única, ha estat escenari de rodatges i produccions audiovisuals i han aprofitat el seu aspecte medieval.
En definitiva, la impressionant fortalesa medieval sobre un turó que va voler comprar Dalí i on ja no viu ningú és, sens dubte, una de les joies de l'arquitectura medieval catalana, un destí únic que val la pena visitar per entendre la història, l'art i el paisatge de Catalunya en la màxima expressió.
