Escapada
Un tresor amagat a la Catalunya Nord: el balcó de pedra sobre el Conflent que has de visitar aquesta tardor
El poble situat a la comarca del Conflent, a mig camí entre Perpinyà i Prada
A la Catalunya Nord, als peus majestuosos del massís del Canigó, s’amaga un dels tresors més sorprenents i fotogènics de la regió: el poble d'Eus. Amb menys de 400 habitants i penjat literalment d’una roca, Eus és d’aquells llocs que captiven a primera vista i enamoren per sempre. Així que aquesta tardor és el moment ideal per visitar-lo!
Un balcó de pedra sobre el Conflent
Situat a la comarca del Conflent, a mig camí entre Perpinyà i Prada, Eus s’alça com un mirador natural damunt la vall. Des de la carretera, la seva silueta destaca amb força: cases de pedra apinyades en forma d’amfiteatre i, al capdamunt, l’església de Sant Vicenç d’Estavar, vigilant tot el paisatge.
Però la màgia real comença quan deixes el cotxe i et perds a peu pels seus carrers empedrats, estrets i costeruts. Cada cantonada ofereix una postal: murs antics coberts de flors, escales de pedra que serpentejen entre les cases, finestres amb vistes infinites.
Art i sol
Eus no només destaca per la seva bellesa arquitectònica. El poble s’ha convertit en refugi i font d’inspiració per a molts artistes, que han obert petits tallers i galeries on el visitant pot descobrir obres locals amb caràcter propi. És un lloc on l’art respira tranquil i on cada racó sembla fet per ser pintat.
A més, es diu que és el poble amb més hores de sol de tot França, fet que li dona una llum única durant tot l’any. El fred hivernal es compensa amb cels clars i assolellats, ideals per a llargues passejades o simplement per seure i contemplar.
Un dels pobles més bonics de França
La bellesa d’Eus no ha passat desapercebuda: forma part oficialment de la llista dels "Pobles més bonics de França", una distinció ben merescuda. Tot i això, encara conserva una calma i una autenticitat poc habituals en llocs tan reconeguts.
Informació pràctica per visitar Eus
- Com arribar-hi: A uns 45 minuts en cotxe de Perpinyà, direcció Prada.
- Millor època per visitar-lo: Tot l’any, però especialment a la primavera i la tardor, quan els colors i la llum són més espectaculars.
- Què no et pots perdre: l’Església de Sant Vicenç, les vistes des de dalt del poble, les botigues d’artesania local i, sobretot, el plaer de passejar-hi sense pressa.
