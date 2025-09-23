Plans
La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme i es troba a dues hores de l'Empordà
Pel camí trobareu cims de gairebé 3.000 metres i rutes envoltades de llacs glacials
La Catalunya Nord amaga racons únics, tots dignes de ser visitats. Vilafranca de Conflent, les termes Saint Thomas a Fontpedrosa, Prats de Molló, Cotlliure, Ceret... i també cims i altiplans excepcionals que, a més, només es troben a unes dues hores de l'Empordà. El paisatge alpí nord-català atrau cada any centenars d’excursionistes que busquen natura verge, cims de gairebé 3.000 metres i rutes envoltades de llacs glacials. El massís del Carlit (2.921 m) i l’altiplà del Capcir són els principals pols d’atracció, amb camins que varien segons l’època de l’any i que s’han convertit en un referent del senderisme pirinenc.
Una ascensió mítica al sostre de la Cerdanya Nord
La ruta més coneguda és l’ascensió al cim del Carlit des de l’embassament de les Bulloses. Segons Rutes Pirineus, és una travessa d’uns 10 km per trajecte amb un desnivell de prop de 950 metres, considerada de dificultat alta per la seva segona meitat amb grimpades i blocs de pedra, segons s'explica a Rutes Pirineus.
El recorregut, que es pot fer en unes 6 hores efectives de marxa, travessa més d’una desena d’estanys d’origen glacial abans d’enfilar el tram final d’aresta i arribar al sostre del massís, tal com es diu a Rutes Pirineus.
Variants i alternatives familiars
No cal, però, assolir el cim per gaudir del paisatge. Existeix una versió més assequible: la Ruta dels 7 estanys, que ressegueix part del circuit sense afrontar l’últim desnivell. Aquesta opció permet veure llacs com el Negre, Comassa, Vallell o Viver i és ideal per a excursionistes amb menys experiència, segons s'explica a Wikiloc.
Al Capcir, el paratge de Camporells ofereix una altra ruta molt popular. Es tracta d’un conjunt d’estanys d’alta muntanya al peu del Pic Peric, amb un entorn més suau i panoràmic, molt freqüentat per famílies i fotògrafs, segons recull Wikiloc.
Consells per a l’excursionista
Les entitats especialitzades recomanen planificar bé l’ascensió i escollir el moment de l’any adequat. El període recomanat és de juny a setembre, quan la neu desapareix i els senders són transitables, tal com s'explica a Rutes Pirineus.
També cal tenir en compte l’accés. Per exemple, a l’estiu, el pas al Pla de Barrés per arribar a les Bulloses es restringeix als cotxes particulars a partir de les 7 del matí, moment en què cal utilitzar els serveis de transport habilitats, segons apunta Rutes Pirineus.
Així doncs, aquesta ruta es converteix així en una de les experiències més intenses dels Pirineus Orientals: natura glacial, panoràmiques de gran bellesa i un entorn que permet adaptar-se tant a senderistes experimentats com a famílies que busquen gaudir d’una jornada a l’alta muntanya.
