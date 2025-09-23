Descompte
Oferta TRESC | Itineraris literaris de la Setmana del Llibre en Català
Des de l'EMPORDÀ us oferim 3 euros de descompte
- Diversos espais de Barcelona
- Del 19 al 28 de setembre del 2025
La Setmana del Llibre en Català és un esdeveniment cultural que té lloc cada any el mes de setembre a la ciutat de Barcelona.
Celebrada per primer cop l'any 1983, La Setmana del Llibre en Català no ha faltat mai a la seva cita anual amb els lectors. Ara, després de més de 40 edicions, s'ha consolidat com un dels esdeveniments culturals més importants del país per projecció, volum de negoci, participants, assistents i difusió.
La Setmana vol continuar sent un estímul i servir a la promoció de la lectura de llibres en català, contribuint així al creixement del nombre de lectors en la nostra llengua i col·laborar en la construcció d'un país molt més culte, més lliure.
La Setmana és el lloc de trobada dels lectors, un espai privilegiat per mostrar la riquesa i la diversitat de l'edició en català i la seva potència industrial, on es poden fer descobertes, compartir converses i tenir a l'abast tant les novetats com els llibres de fons i les revistes publicades en català.
La Setmana és un espai on es poden comprar totes les novetats i llibres de fons en català i on es pot gaudir d'una programació d'activitats extensa i de qualitat entorn el llibre en català. Benvinguts a La Setmana!
Podeu aconseguir els codis a les nostres oficines o bé trucar al 972 51 07 15 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscriptor@emporda.info. Promoció limitada.
Oferta limitada a dues persones per associat. RESERVA LES TEVES ENTRADES AQUÍ.
