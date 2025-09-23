Oferta TRESC | Esmorzar entre vinyes al Celler La Vinyeta

-10%
Comença el dia amb un bon esmorzar de pagès. Et sentiràs ben acollit en un ambient molt proper. En Josep i la Marta et faran sentir com a casa. El temps s'atura davant un imponent paisatge de vinya i olivera. Gaudiràs d'un esmorzar d'embotits i un patè tradicional, tot plegat elaborat pels pares d'en Josep amb alguns formatges. Els vins i l'oli de La Vinyeta amb un pa de pagès de la zona arrodoniran l'àpat. Tot seguit ens endinsarem en la història del celler i la visita guiada. Gaudirem de l'experiència de veure com s'elabora el nostre vi per acabar degustant les 'criatures' del celler.
Podeu aconseguir els codis a les nostres oficines o bé trucar al 972 51 07 15 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscriptor@emporda.info. Promoció limitada.
