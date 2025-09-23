Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oferta TRESC | Contes a la vora del rock

Des de l'EMPORDÀ us oferim un descompte del 25%

Contes a la vora del rock al Caixa Fòrum.

Contes a la vora del rock al Caixa Fòrum. / Caixa Fòrum

  • Caixa Fòrum Girona
  • Consulta les sessions

En aquest taller descobrirem, a través de diferents contes o històries, com sona una bateria, quines parts té, com sonen diferents instruments de percussió i com els podem fer servir per tocar un ritme de rock. Experimentarem i identificarem a través de la veu i de la percussió corporal diferents qualitats del so, com ara fort i fluix, lent i ràpid o agut i greu. Taller recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 4 anys. Durada: 1 hora.

Horaris

  • Dissabte 4 d’octubre, a les 18 h
  • Diumenge 5 d’octubre, a les 11.30 h

Comentaris

Els menors de 3 anys tenen l’entrada gratuïta, però n’han d’adquirir el tiquet. Per fer-ho, s’ha de seleccionar a l’apartat de promocions l’opció “menors de 3 anys. Els nens i nenes han d’anar acompanyats sempre d’un adult, que també ha de reservar una entrada per a l’activitat.

Des de l'EMPORDÀ us oferim un descompte del 25% utilitzant el codi CXF25TRESC

Podeu aconseguir els codis a les nostres oficines o bé trucar al 972 51 07 15 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscriptor@emporda.info. Promoció limitada.

RESERVA LES TEVES ENTRADES AQUÍ.

