Plans
Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l'Empordà
La vila destaca per la seva impressionant fortificació, obra del reconegut enginyer militar Sébastien Le Prestre de Vauban
Situada a la Catalunya Nord, la vila de la qual avui us presentem no us deixarà indiferents. I és que es tracta d'un poble medieval fortificat que ha captivat, fins i tot, l'atenció de National Geographic, que la recomana com una destinació imprescindible per visitar almenys un cop a la vida, i aquesta tardor és el moment ideal per fer-ho.
Un Tresor Patrimonial
La vila en qüestió és Vilafranca de Conflent, un municipi que destaca per la seva impressionant fortificació, obra del reconegut enginyer militar Sébastien Le Prestre de Vauban, construïda entre 1669 i 1687. La fortalesa, coneguda com a Fort Libèria, s'eleva majestuosament sobre la vila i està connectada amb aquesta mitjançant una escala subterrània de 734 esglaons.
Encant Medieval i Naturalesa
Vilafranca de Conflent forma part de l'associació Les Plus Beaux Villages de France, reconeixement que destaca la bellesa i el valor històric dels seus carrers empedrats, muralles i l'església romànica de Sant Jaume. A més, la vila es troba envoltada per un entorn natural espectacular, amb el riu Tet i el Massís del Canigó com a protagonistes.
Experiències Úniques
Des de Vilafranca de Conflent, es pot agafar el famós Tren Groc, una línia ferroviària que recorre 63 quilòmetres a través de paisatges idíl·lics de la vall del riu Tet i el Massís del Canigó . A més, a prop de la vila es troben les Grottes des Canalettes, unes coves que ofereixen un espectacle de llums sobre formacions naturals impressionants.
Gastronomia amb identitat
La gastronomia local és una fusió de la cuina catalana i francesa, amb plats destacats com els caragols, els formatges artesanals i les fogasses. Un dolç típic de la zona és la bunyeta, un beignet fi i ensucrat que delecta els paladars més exigents.
Vilafranca de Conflent es troba a menys de dues hores en cotxe de l'Empordà. És una escapada perfecta per a aquells que busquen història, cultura i natura en un sol lloc. És una destinació que combina patrimoni, paisatge i tradició, oferint una experiència inoblidable per a tots els visitants.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira