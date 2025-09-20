Fira i festa
Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira
La poma de relleno, els productes de l’horta i la festa de Sant Ferriol conflueixen en el programa d’actes d’una Fira consolidada que enguany se celebra el 21 de setembre
Dissabte s'inaugura l'exposició retrospectiva dedicada als 80 anys de Lluís Roura, amb la presentació del llibre autobiogràfic
Aquest diumenge, 21 de setembre, Vilabertran bullirà de gent i d’activitats. Els membres de l’associació local Els Xiprers i l’Ajuntament fa dies que treballen a fons per a tenir a punt la doble celebració de la Fira de la Poma de Relleno i l’Horta, per un costat, i la festa de Sant Ferriol, per l’altra. El programa és molt extens, no donarà treva als visitants des de primera hora del matí fins a l’última nota del ball de tarda.
Des de fa dies, la gent del poble està treballant en els diferents fronts organitzatius i, sobretot, en l’elaboració de les famoses pomes de relleno, unes postres tradicionals de l’Empordà que aquests darrers anys, pobles com Vilabertran o Vilafant s’encarreguen de mantenir vives. "Tenim previst elaborar-ne unes 3.500, la gran majoria es posaran a la venda durant la Fira i unes dues-centes estan destinades al dinar popular, se serviran juntament amb l’arròs de Pals i els Brunyols de l’Empordà, tots ells productes amb segell de qualitat de la comarca", explica Elvira Duc, presidenta de l’associació.
En total, la feina és en mans d’una cinquantena de persones, les quals, a més de preparar les pomes de relleno seguint la recepta autòctona, també preparen la resta d’activitats que es faran durant el dia.
Amb la Canònica com a teló de fons
Els actes es concentraran sobretot a les places dels Hortalans, de Monturiol i els carrers de l’entorn, amb el perfil de la canònica com a teló de fons. La Fira tindrà com a parades principals les de les pomes i les dels productes de l’horta local. la resta seran de productes diversos. Les pomes són especials, de capçada, una varietat molt preuada per a aquesta especialitat culinària. Les compren a Joan Roca de Riumors, un pagès que encara conrea aquesta poma en quantitats importants.
La Fira tindrà de tot: visites guiades a la Torre d’en Reig i al monestir romànic de Santa Maria; mostra d’art e a càrrec dels alumnes de l’escola; exposició de motos clàssiques i microcotxes, de bonsais, de gruetes i carretons antics, i de plantes i flors. No hi faltaran tallers de dansa i d’empelts d’arbres, fruites o demostracions de premsada de raïm.
La novetat d’enguany, com era d’esperar, serà la possibilitat de tastar pomes de relleno maridades amb garnatxa del celler d’Espolla al migdia. A les cinc de la tarda, també destaca l’espectacle Arells del duet acrobàtic de la companyia Silver&Gold.
Exposició retrospectiva de Lluís Roura
A la canònica es podrà veure l’exposició retrospectiva dedicada a Lluís Roura, autor del llibre autobiogràfic que es presenta, dissabte, a les set de la tarda.
La recepta d’un plat amb pomes de capçada, teules i botifarra dolça
La Fira de la Poma de Relleno i de l’Horta de Vilabertran ha anat canviant de nom des de l’any 2000, quan es va fer la primera edició. Organitzada per l’Associació els Xiprers, amb la complicitat de l‘Ajuntament, aquesta és la recepta original que se segueix per a elaborar-les: Per començar, s’han de picar 100 grams d’ametlles torrades i pinyons i 100 grams de teules (es guarden unes quantes per a la picada), i després afegir-hi un ou i dues botifarres dolces de l’Empordà. En acabat hem de treure el cor de les pomes de capçada (2 kg) i omplir-les amb aquesta pasta, enfarinar-la i sofregir el tap perquè quedi tancat.
En tercer lloc, posem les pomes a la cassola que quedin planeres i ben juntes i hi posem aigua sense cobrir els taps. Tot seguit cal afegir-hi mig got d’anís, la pela d’una llimona i dos troncs de canyella. Quan bull, hi aboquem força sucre cremat que haurem fet a part. Per finalitzar, quan faci una hora que bull, hi posarem una picada d’ametlles i teules i un xic de xocolata en pols. Cal coure-ho a poc a poc un quart d’hora, apagar el foc, i durant tres dies fer-ho coure una mitja hora més o menys.
