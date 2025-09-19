Reserva africana de Sigean
Així és l'espectacle de fanalets que et transporta a l'Àfrica nocturna i es troba a poc menys d'una hora de l'Empordà
Es podrà visitar del 26 d’octubre 2025 al 18 de gener 2026, únicament els caps de setmana, festius i vacances escolars
S’imaginen poder passejar per una sabana africana al costat de casa? Doncs, si la seva resposta ha estat “tant de bo”, avui és el seu dia de sort, perquè és possible. Com? Visitant la Reserva Africana de Sigean. Es tracta d’un gran parc zoològic i de fauna salvatge situat a Sigean, a la regió de l’Aude (Occitània), a uns 15 km de Narbona i relativament a prop de la frontera amb la Catalunya Nord. Si sortiu de Figueres, la distància fins a la Reserva Africana de Sigean és d’uns 100-110 km, i el trajecte en cotxe dura aproximadament 1 hora i 5 minuts.
La Reserva Africana de Sigean és un lloc únic: ocupa més de 300 hectàrees i acull prop de 3.800 animals de 160 espècies diferents, entre els quals hi ha lleons, rinoceronts, elefants, girafes, zebres, estruços, guepards, ximpanzés i cocodrils, entre molts altres. Visitar-la de dia ja és tota una experiència, que permet combinar el safari en cotxe amb recorreguts a peu, on els animals viuen en semillibertat dins de grans recintes que reprodueixen els seus hàbitats naturals.
Ara, però, l’aventura va un pas més enllà: el parc ofereix la possibilitat de descobrir la sabana africana de nit amb un espectacle de fanalets que no deixa ningú indiferent: el festival Lumières d’Afrique. Això sí, cal tenir en compte que, segons informa la Reserva, els animals del Safari i del recorregut a peu no són visibles de nit. En canvi, els visitants poden gaudir d’una experiència màgica envoltats d’animals lluminosos de totes mides.
Com és l’experiència?
El festival Lumières d’Afrique torna després de l'èxit de la primera edició, l'any passat, per il·luminar les nits de tardor i hivern de la Reserva. L’experiència començarà el 26 d’octubre de 2025 i s’allargarà fins al 18 de gener de 2026, únicament els caps de setmana, dies festius i vacances escolars.
L’espectacle s’inicia cap a les 17.30 hores, quan cau la nit, i s’allarga fins a les 20 hores. Durant aquestes dues hores i mitja, centenars de fanalets il·luminaran els camins del parc i convidaran els visitants a endinsar-se en la bellesa de la fauna i la flora africanes. “Al llarg de més d’un quilòmetre, travessareu diverses escenes que representen els diferents espais africans i descobrireu els animals emblemàtics que hi viuen. Des de la sabana fins als boscos equatorials, passant pels deserts àrids i les costes oceàniques, deixeu-vos endur per la màgia de les llums i l’ambient musical captivant que acompanya aquest passeig nocturn”, expliquen des de la Reserva.
Per accedir-hi és necessari comprar una entrada online de manera obligatòria. Les entrades són limitades. Més informació aquí.
La Reserva Africana de Sigean: més de 50 anys d'història
La Reserva Africana de Sigean, inaugurada el 1974 a l’Aude (Occitània, França), ocupa unes 300 hectàrees i acull prop de 3.800 animals de 160 espècies. Nascuda per iniciativa de Paul de La Panouse i Daniel de Monfreid, s’ha convertit en un dels grans parcs de fauna d’Europa, amb recorreguts en cotxe i a peu que permeten observar animals en semillibertat. A més, participa activament en programes europeus de conservació i cria d’espècies en perill d’extinció.
