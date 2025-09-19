Plans
Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
L’aigua termal surt a una temperatura de 58 °C i és coneguda per les seves propietats terapèutiques
Si busques una escapada relaxant envoltada de natura i muntanyes, les termes Saint Thomas a Fontpedrosa, situades a la Catalunya Nord, són una destinació ideal. Aquestes aigües termals naturals es troben a poca distància de l’Empordà, fet que les converteix en un lloc perfecte per a una sortida de cap de setmana o una parada en una ruta pels Pirineus Orientals.
Un paradís termal entre muntanyes
Les termes Saint Thomas es troben al petit poble de Fontpedrosa (Fontpédrouse), a només 30 minuts de Prada de Conflent (Prades) i a poc més d'una hora de l'Empordà. Aquest espai natural ofereix piscines d’aigua calenta a l’aire lliure, envoltades de paisatges pirinencs espectaculars.
L’aigua termal surt a una temperatura de 58 °C i és coneguda per les seves propietats terapèutiques: és rica en sofre, bicarbonats i minerals que ajuden a relaxar els músculs, millorar la circulació i cuidar la pell. A més, el recinte ofereix banys interiors, saunes, hammam i serveis de massatge, ideal per desconnectar del ritme diari.
Una destinació ideal per a totes les estacions
Tant si vols gaudir de la neu a l’hivern com si busques una escapada refrescant a l’estiu, les termes Saint Thomas són una opció perfecta tot l’any. Imagina’t banyar-te en aigües calentes mentre mires les muntanyes nevades a l’hivern, o relaxar-te sota el cel estrellat una nit d’estiu. És una experiència única que combina benestar i natura.
A prop de casa: escapada des de l'Empordà
Un dels grans avantatges d’aquestes termes és la seva proximitat amb l’Empordà. Tant si vens de Girona, Roses, Palafrugell o Figueres, pots arribar-hi fàcilment en poc més d’una hora. A més, el trajecte per carretera et porta per paisatges impressionants del Vallespir, el Conflent i els Pirineus Catalans.
Activitats complementàries
A banda del bany termal, Fontpedrosa i els seus voltants ofereixen moltes altres activitats: rutes de senderisme, visites a pobles amb encant com Vilafranca de Conflent, excursions al Canigó, i fins i tot esports d’hivern a les estacions d’esquí properes com Les Angles o Formiguères.
Informació pràctica
- 📍 Ubicació: Saint-Thomas-les-Bains, Fontpedrosa, Catalunya Nord
- 🕒 Horaris: Oberts tot l’any (consulta el web oficial per horaris específics)
- 🎟️ Preus: Entrada general i opcions de packs amb massatges
- 🚗 Accés: A través de la N116 des de Perpinyà o pel Coll de la Perxa des de Puigcerdà
