Plans
Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
A casa nostra tens desenes de rutes amb les que allunyar la depressió postvacacional
Abel Cobos
No et resignis a passar tot el setembre davant de l’ordinador responent hordes de correus. Fes que la tornada a la feina sigui més lleugera amb excursions d'un dia. A Catalunya tens desenes de rutes amb les que allunyar la depressió postvacacional. Apunta: quatre recomanacions una de natura, una de més cultural, una amb aigua i una de més esportiva.
Natura a Collserola
Busques quelcom natural ben a la vora de la gran ciutat? Primera recomanació: Collserola. Aquesta ruta comença a Cerdanyola i s’endinsa pel Bosc Gran de Can Catà. Una excursió amb arbres i ombres, perfecta per a la calor de setembre. Al perfil de WikiLoc d’Enric Llinares, expert muntanyenc que s’amaga sota el pseudònim de sherpa de Collserola, hi tens la ruta. Una excursió de tres hores amb ruïnes, vistes i senders de fantasia. “Un dels indrets amb més encant de Collserola”, promet.
Modernisme a Reus
Si busques una opció més cultural, ves a la capital del Baix Camp, a Reus. Aquí pots fer la ruta del modernisme per descobrir les joies que amaga la ciutat. En total, 80 edificis catalogats. Per exemple, Domènech i Montaner, autor del Palau de la Música, del Castell dels Tres Dracs o del recinte modernista de Sant Pau, té a Reus joies imperdibles, com l’Institut Pere Mata (un petit Sant Pau) o la Casa Navàs, una obra que no té res a envejar a les joies del passeig de Gràcia de Barcelona.
Últims dies de platja
Aprofites l’últim mes de calor per remullar-te? Segur que et sonen les platges d’Altafulla i Tamarit, al Tarragonès. Cada any es colen a les recomanacions de platges monumentals de Catalunya, cosa que ha provocat que s’hi concentri molta gent. El bo? Que són àmplies, i segur que hi trobaràs un tros de sorra per deixar-hi la tovallola. Si ets dels que matinen, ves a la cala Jovera, a l’extrem sud de Tamarit, al camí de ronda. Una petita cala amb un castell sobre un penya-segat, una vista pictòrica imprescindible.
Activitats en família en un dels pobles més bonics
I finalment, una ben esportiva: Siurana. Aquest municipi del Priorat (que sovint apareix a les llistes dels pobles més bonics de la península) està situat sobre un penyal, cosa que li dona vistes increïbles del Montsant i de les muntanyes de Prades. A més, els seus carrers empedrats medievals són plens de racons fotogràfics i de terrasses on menjar o prendre alguna cosa amb un paisatge de postal. Del poble surten desenes de senders que baixen fins al pantà, una zona on fer uns llargs o practicar caiac. I si ets més d’esport en sec, la zona és també un famós punt d’escalada.
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà
- Búnquers de costa a l’: anys d’oblit, incivisme i deixadesa