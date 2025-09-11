Costa Brava
Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l'Empordà per desconectar uns dies aquest setembre
Quan pensem en platges paradisíaques, sovint ens venen al cap illes gregues, però aquest mes no cal travessar el Mediterrani per trobar racons d’aigua turquesa
Quan pensem en platges paradisíaques, sovint ens venen al cap illes gregues com Santorini o Mykonos. Però aquest setembre no cal travessar el Mediterrani per trobar racons d’aigua turquesa, sorra fina i paisatges talment trets d’una postal. A la Costa Brava, l’Empordà amaga petites joies naturals que combinen la bellesa salvatge del litoral amb la calma dels indrets poc massificats. Et descobrim sis cales que, un cop les trepitgis, faran que oblidis qualsevol destí exòtic.
Cala Bramant (Llançà)
Petita cala amagada i molt tranquil·la, envoltada de roques i amb aigua cristal·lina. El camí per arribar-hi és fàcil i bonic. Es pot fer a peu des de camí de ronda entre Llançà i el Port de la Selva.
Cala Taballera (Cap de Creus)
Una de les cales més salvatges i menys accessibles. És preciosa i tranquil·la, ideal per fer snorkel o passar-hi el dia. Només s'hi pot arribar-hi en barca o, a peu, caminant sis quilòmetres des del Port de la Selva per un sender.
Cala Rostella (Roses)
Una cala tranquil·la, no gaire gran, envoltada de pins i roques, amb aigües netíssimes. S'hi pot arribar a peu, fent una caminada curta i amb bones vistes, pel camí de ronda de Roses a Cala Montjoi.
Cala Estreta (Palamós)
És una de les cales més verges de la Costa Brava, amb aigües netíssimes i sorra fina. L'esforç per arribar-hi val la pena: és poc més de mitja hora caminant des de la platja del Castell.
Cala Aiguablava (Begur)
Molt coneguda i turística, però passat el mes d'agost pots gaudir-la en calma. Fàcil accés en cotxe i aparcament a prop.
Cala S'Alguer (Palamós)
És una cala petita un encant especial i una atmosfera molt autèntica. Les seves casetes de pescadors de colors són una de les postals més fotografiades de la Costa Brava. S'hi arriba a peu pel camí de ronda entre la Fosca i Platja de Castell.
Així doncs, a l’Empordà cada cala és un petit tresor que combina mar, natura i encant mediterrani. Potser Santorini i Míkonos seguiran sent llocs seductors, però després d’haver-te submergit en aquestes aigües i haver passejat pels seus camins de ronda, és difícil no enamorar-se d’aquest racó de la Costa Brava.
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Com afectarà a l’Empordà la protesta contra l’austeritat a França d’aquest dimecres?
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- Aquest és el programa d'actes del festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- Reobert al trànsit el pas a nivell ferroviari de l'avinguda Vilallonga de Figueres