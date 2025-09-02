Costa Brava
S'acaba l'estiu: sis cales de l'Empordà per visitar aquest setembre
Platges molt concorregudes en plena temporada
El bon temps del mes de setrembre és una gran oportunitat per visitar algunes de les cales de la Costa Brava que en temporada alta estan molt concorregudes es fa difícil trobar-hi lloc. Aquí tens sis cales de postal de l'Empordà que, a mesura que avanci el mes, s'aniran buidant de gent.
Cala Bramant (Llançà)
Petita cala amagada i molt tranquil·la, envoltada de roques i amb aigua cristal·lina. El camí per arribar-hi és fàcil i bonic. Es pot fer a peu des de camí de ronda entre Llançà i Port de la Selva.
Cala Taballera (Cap de Creus)
Una de les cales més salvatges i menys accessibles. És preciosa i tranquil·la, ideal per fer snorkel o passar-hi el dia. Només s'hi pot arribar-hi en barca o, a peu, caminant sis quilòmetres des del Port de la Selva per un sender.
Cala Rostella (Roses)
Una cala tranquil·la, no gaire gran, envoltada de pins i roques, amb aigües netíssimes. S'hi pot arribar a peu, fent una caminada curta i amb bones vistes, pel camí de ronda de Roses a Cala Montjoi.
Cala Estreta (Palamós)
És una de les cales més verges de la Costa Brava, amb aigües netíssimes i sorra fina. L'esforç per arribar-hi val la pena: és poc més de mitja hora caminant des de la platja del Castell.
Cala Aiguablava (Begur)
Molt coneguda i turística, però a final d'estiu pots gaudir-ne en calma. Abans és molt complicat trobar-hi. Fàcil accés en cotxe i aparcament a prop (quan hi ha lloc).
Cala S'Alguer (Palamós)
És una cala petita un encant especial i una atmosfera molt autèntica. Les seves casetes de pescadors de colors són una de les postals més fotografiades de la Costa Brava. S'hi arriba a peu pel camí de ronda entre la Fosca i Platja de Castell.
Així doncs, a l’Empordà cada cala és un petit tresor que combina mar, natura i encant mediterrani. Ara que s'acaba l'estiu, aprofita i visita-les sense tanta massificació.
