Costa Brava

S'acaba l'estiu: sis cales de l'Empordà per visitar aquest setembre

Platges molt concorregudes en plena temporada

Joan Soler

Figueres

El bon temps del mes de setrembre és una gran oportunitat per visitar algunes de les cales de la Costa Brava que en temporada alta estan molt concorregudes es fa difícil trobar-hi lloc. Aquí tens sis cales de postal de l'Empordà que, a mesura que avanci el mes, s'aniran buidant de gent.

Cala Bramant (Llançà)

Petita cala amagada i molt tranquil·la, envoltada de roques i amb aigua cristal·lina. El camí per arribar-hi és fàcil i bonic. Es pot fer a peu des de camí de ronda entre Llançà i Port de la Selva.

Cala Bramant

Cala Bramant / Empordà

Cala Taballera (Cap de Creus)

Una de les cales més salvatges i menys accessibles. És preciosa i tranquil·la, ideal per fer snorkel o passar-hi el dia. Només s'hi pot arribar-hi en barca o, a peu, caminant sis quilòmetres des del Port de la Selva per un sender.

Cala Taballera.

Cala Taballera. / Visit Costa Brava

Cala Rostella (Roses)

Una cala tranquil·la, no gaire gran, envoltada de pins i roques, amb aigües netíssimes. S'hi pot arribar a peu, fent una caminada curta i amb bones vistes, pel camí de ronda de Roses a Cala Montjoi.

Cala Rostella.

Cala Rostella. / Rosana Vidal

Cala Estreta (Palamós)

És una de les cales més verges de la Costa Brava, amb aigües netíssimes i sorra fina. L'esforç per arribar-hi val la pena: és poc més de mitja hora caminant des de la platja del Castell.

Cala Estreta, a Palamós.

Cala Estreta, a Palamós. / MIQUEL CORNELLÀ DE LA CRUZ

Cala Aiguablava (Begur)

Molt coneguda i turística, però a final d'estiu pots gaudir-ne en calma. Abans és molt complicat trobar-hi. Fàcil accés en cotxe i aparcament a prop (quan hi ha lloc).

Aiguablava (Begur)

Aiguablava / Asier Sarasua Aranberri.

Cala S'Alguer (Palamós)

És una cala petita un encant especial i una atmosfera molt autèntica. Les seves casetes de pescadors de colors són una de les postals més fotografiades de la Costa Brava. S'hi arriba a peu pel camí de ronda entre la Fosca i Platja de Castell.

Així doncs, a l’Empordà cada cala és un petit tresor que combina mar, natura i encant mediterrani. Ara que s'acaba l'estiu, aprofita i visita-les sense tanta massificació.

TEMES

