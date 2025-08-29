Cicloturisme
Les millors rutes en bicicleta per descobrir l’Alt Empordà
Entre mar i muntanya, el territori ofereix camins adaptats a tots els nivells
Et proposem 5 excursions per conèixer la comarca pedalant
L’Alt Empordà és una de les comarques més completes per als amants de la bicicleta. Entre mar i muntanya, el territori ofereix rutes adaptades a tots els nivells: des de passejos familiars pels Aiguamolls de l’Empordà, fins a desafiaments de gravel o carretera al Cap de Creus i la Serra de l’Albera. A continuació et proposem les millors opcions per gaudir del ciclisme mentre descobreixes els paisatges empordanesos.
Ruta pels Aiguamolls de l’Empordà (fàcil)
Un recorregut planer i apte per a tothom, perfecte per gaudir de la natura i observar aus. Aquesta ruta circular travessa camins amples i segurs, ideals per a famílies i ciclistes que busquen tranquil·litat.
Fluvià – Muga, natura entre rius (moderada)
Un itinerari que combina asfalt i camins de terra suaus. Connecta els rius Fluvià i Muga a través de paisatges variats i camps agrícoles. És una opció ideal per ciclistes amb una mica més d’experiència.
Circular de Vilabertran (intermèdia)
Un dels circuits de gravel més complets de la comarca. Entre vinyes, masies centenàries i camins solitaris, el recorregut arriba fins a punts com el Castell de Requesens, oferint una experiència intensa i paisatgística.
Roses – Cap de Creus – Cadaqués (nivell alt)
Una ruta exigent però espectacular, amb pujades i vistes al mar Mediterrani. Sortint de Roses, el recorregut arriba fins a Cadaqués travessant el Parc Natural de Cap de Creus, un dels paisatges més icònics de la Costa Brava.
Ruta Pirinexus per l’Alt Empordà (cicloturisme)
El tram empordanès de la Pirinexus, la gran ruta cicloturista transfronterera, travessa camps de pomeres, arrossars i vinyes. Perfecta per ciclistes que busquen recorreguts plans i ben senyalitzats.
Diga'm quin ciclista ets i et diré quina ruta fer
- Famílies i principiants: Aiguamolls de l’Empordà.
- Intermedis: Fluvià-Muga, o circular de Vilabertran.
- Exigents: Roses-Cadaqués o bikepacking de dos dies per tot l’Empordà.
L’Alt Empordà en bicicleta és sinònim de varietat i autenticitat. Siguis un ciclista novell o un apassionat del gravel i el bikepacking, trobaràs rutes que combinen esport, natura i patrimoni. Una manera diferent i saludable de descobrir la comarca i gaudir dels seus paisatges.
