Cicloturisme

Les millors rutes en bicicleta per descobrir l’Alt Empordà

Entre mar i muntanya, el territori ofereix camins adaptats a tots els nivells

Et proposem 5 excursions per conèixer la comarca pedalant

Rutes en bicicleta a l'Escala.

Rutes en bicicleta a l'Escala. / EMPORDÀ

Redacció

L’Alt Empordà és una de les comarques més completes per als amants de la bicicleta. Entre mar i muntanya, el territori ofereix rutes adaptades a tots els nivells: des de passejos familiars pels Aiguamolls de l’Empordà, fins a desafiaments de gravel o carretera al Cap de Creus i la Serra de l’Albera. A continuació et proposem les millors opcions per gaudir del ciclisme mentre descobreixes els paisatges empordanesos.

Ruta pels Aiguamolls de l’Empordà (fàcil)

Un recorregut planer i apte per a tothom, perfecte per gaudir de la natura i observar aus. Aquesta ruta circular travessa camins amples i segurs, ideals per a famílies i ciclistes que busquen tranquil·litat.

Els Aiguamolls de l''Empordà fan honor al seu nom

Imatge d'arxiu dels Aiguamolls de l''Empordà. / Arxiu

Fluvià – Muga, natura entre rius (moderada)

Un itinerari que combina asfalt i camins de terra suaus. Connecta els rius Fluvià i Muga a través de paisatges variats i camps agrícoles. És una opció ideal per ciclistes amb una mica més d’experiència.

Desembocadura del riu Fluvià a Sant Pere Pescador.

Desembocadura del riu Fluvià a Sant Pere Pescador. / Ajuntament de Sant Pere Pescador

Circular de Vilabertran (intermèdia)

Un dels circuits de gravel més complets de la comarca. Entre vinyes, masies centenàries i camins solitaris, el recorregut arriba fins a punts com el Castell de Requesens, oferint una experiència intensa i paisatgística.

El castell de Requesens.

El castell de Requesens. / Arxiu

Roses – Cap de Creus – Cadaqués (nivell alt)

Una ruta exigent però espectacular, amb pujades i vistes al mar Mediterrani. Sortint de Roses, el recorregut arriba fins a Cadaqués travessant el Parc Natural de Cap de Creus, un dels paisatges més icònics de la Costa Brava.

Una imatge des de la punta del Far de cap de Creus.

Una imatge des de la punta del Far de cap de Creus. / Carme Vilà

Ruta Pirinexus per l’Alt Empordà (cicloturisme)

El tram empordanès de la Pirinexus, la gran ruta cicloturista transfronterera, travessa camps de pomeres, arrossars i vinyes. Perfecta per ciclistes que busquen recorreguts plans i ben senyalitzats.

Pirinexus al seu pas per Empúries

Pirinexus al seu pas per Empúries / JEAN CLAUDE MARTÍNEZ

Diga'm quin ciclista ets i et diré quina ruta fer

  • Famílies i principiants: Aiguamolls de l’Empordà.
  • Intermedis: Fluvià-Muga, o circular de Vilabertran.
  • Exigents: Roses-Cadaqués o bikepacking de dos dies per tot l’Empordà.

L’Alt Empordà en bicicleta és sinònim de varietat i autenticitat. Siguis un ciclista novell o un apassionat del gravel i el bikepacking, trobaràs rutes que combinen esport, natura i patrimoni. Una manera diferent i saludable de descobrir la comarca i gaudir dels seus paisatges.

