Festival
El Summerfest de la Cerdanya obre l’edició amb més cabuda i concerts
Aquesta nova edició a l’alça que creix en aforament i en nombre de concerts programats
David Morán
Quatre anys després de plantar la bandera a la Cerdanya i assentar en alta muntanya el model de festival boutique tan en voga a la costa catalana, l’Occident Summerfest fa un pas endavant amb una nova edició a l’alça que creix en aforament i en nombre de concerts programats. L’estiu etern de The Tyets, duo de Mataró embarcat en la gira de presentació del seu segon disc, Cafè pels més cafeteros, destaparà demà una cita que, fins al 29 d’agost, portarà a Puigcerdà valors segurs del pop (i veïns) com Antonio Orozco, Rosario, Sopa de Cabra i Figa Flawas.
En la seva segona edició sense competència directa –el pioner Cerdanya Music Festival, creat el 2021 per la promotora Concert Studio, va llançar la tovallola i es va esborrar del mapa el 2023–, l’Occident Summerfest no només ha ampliat la seva programació de 8 a 10 concerts, sinó que també augmenta l’aforament de cada un d’aquests un 20%. Aquesta maniobra de creixement i projecció, ja a cinc dies de la seva inauguració, es traduïa en més de 17.700 entrades venudes, de les quals un 61 % corresponen a aquesta edició, segons dades facilitades per l’organització del mateix festival.
Més comoditat
L’any passat, el festival impulsat per la promotora Clipper’s, també responsable de Les Nits de Barcelona i el Cap Roig Festival, va tancar amb 20.000 assistents, ple total en cinc dels vuit concerts programats i un final de festa sonat a càrrec d’Estopa. En paraules de Juli Guiu, president del Grup Clipper’s, aquesta quarta edició suposa "un pas endavant en la història" del festival i una aposta per oferir "més música, més comoditat i més experiències gastronòmiques" al públic que assisteixi als concerts. Per tal d’aconseguir-ho, es reforça l’espai Village amb nous restauradors i una oferta gastronòmica renovada.
